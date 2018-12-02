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08:43 (мск), источник: ТАСС

Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

ТАСС, 2 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

У победителей шайбы забросили Кевин Фиала (3-я минута), Эли Толванен (4), Райан Джохансен (5), Крэйг Смит (14) и Остин Уотсон (58). В составе проигравших отличились Брендон Саад (13) и российский форвард Артем Анисимов (34).

Всего в этом сезоне Анисимов провел 27 матчей и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач).

«Нэшвилл» набрал 37 очков в 27 матчах и лидирует в Западной конференции. «Чикаго» расположился на 13-й строчке с 23 очками в 27 встречах.

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В другом матче дня «Аризона» дома разгромила «Сент- Луис» со счетом 6:1. Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко в третьем периоде получил матч-штраф за споры с арбитром.

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