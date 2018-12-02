Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
ТАСС, 2 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Кевин Фиала (3-я минута), Эли Толванен (4), Райан Джохансен (5), Крэйг Смит (14) и Остин Уотсон (58). В составе проигравших отличились Брендон Саад (13) и российский форвард Артем Анисимов (34).
Всего в этом сезоне Анисимов провел 27 матчей и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач).
«Нэшвилл» набрал 37 очков в 27 матчах и лидирует в Западной конференции. «Чикаго» расположился на 13-й строчке с 23 очками в 27 встречах.
В другом матче дня «Аризона» дома разгромила «Сент- Луис» со счетом 6:1. Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко в третьем периоде получил