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09:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Эдмонтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Коннор Макдэвид (7-я минута) и Райан Спунер (46), у гостей шайбу забросил Вильям Карлссон (33).

Во время загрузки произошла ошибка.
Эдмонтон Ойлерз 2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
Вегас Голден Найтс
2.12.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Кен Хичкок Жерар Галлан
Вратари
Микко Коскинен Марк-Андре Флери 58:11
1-й период
06:11 Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, О. Клефбом)
Джонатан Маршессо 12:28
Брэйден Макнэбб 19:00
2-й период
29:09 Зак Кассиан
Вильям Карлссон 32:17
39:24
3-й период
45:50 Райан Спунер (Дж. Хайра)
51:32 Леон Драйзайтль
Колин Миллер 52:38
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М. Коскинен (Эдмонтон Ойлерз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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