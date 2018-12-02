«Эдмонтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Коннор Макдэвид (7-я минута) и Райан Спунер (46), у гостей шайбу забросил Вильям Карлссон (33).