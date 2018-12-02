«Эдмонтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Коннор Макдэвид (7-я минута) и Райан Спунер (46), у гостей шайбу забросил Вильям Карлссон (33).
|Эдмонтон Ойлерз
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2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
|Вегас Голден Найтс
|Кен Хичкок
|Жерар Галлан
|Микко Коскинен
|Марк-Андре Флери 58:11
|1-й период
|06:11
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, О. Клефбом)
|Джонатан Маршессо
|12:28
|Брэйден Макнэбб
|19:00
|2-й период
|29:09
|Зак Кассиан
|Вильям Карлссон
|32:17
|39:24
|3-й период
|45:50
|Райан Спунер (Дж. Хайра)
|51:32
|Леон Драйзайтль
|Колин Миллер
|52:38
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М. Коскинен (Эдмонтон Ойлерз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)