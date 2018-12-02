Лучшие молодые нападающие НХЛ — от Макдэвида до Пастрняка

Источник: Советский спорт
Коннор Макдэвид
В каждом виде спорта есть суперзвезда по имени Коннор. В UFC — Макгрегор, а в хоккее — Макдэвид. В этом хоккеисте руководство «Эдмонтона» видит молодого Уэйна Гретцки. Примечательно, что один выступал за «нефтяников» долгое время, а второй — играет сейчас. Совпадение? Не думаю.
Канадский нападающий уже считается лучшим в НХЛ, а ему всего 21 год. Он обладает отличным катанием и владением шайбой. Многие сравнивают, кто лучше — Коннор Макдэвид или Сидни Кросби. Но, на мой взгляд, ставить их в один ряд пока что рано. Когда нападающий «Эдмонтона» добьется того же, что есть в послужном списке у форварда «Питтсбурга» — тогда и можно будет спорить кто же лучше.
Коннор уже отдал 20 передач в этом сезоне и забросил 13 шайб, а если брать прошлые сезоны, то в сумме он набрал 302 очка за четыре сезона — не бывалый результат для столь юного парня.
За четыре года своей игровой карьеры в НХЛ Макдэвид брал дважды Тед Линсдей Трофи (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона), также два раза ему присуждали Арт Росс Трофи (приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас) и Харт Трофи (награда хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ).
Коннору есть куда расти, он это прекрасно понимает. Ведь для него главная цель — встать на одну ступень с легендами НХЛ. Путь очень труден, но при той самоотдаче, что сейчас видна у хоккеиста на льду — будет достигнута.
Леон Драйзайтль
Если Макдэвида сравнивают с Гретцки, то немецкого форварда «нефтяников» сравнивают с правой рукой Уэйна — Ярри Курри. Связка Драйзайтль — Макдэвид очень хорошо комбинирует между собой. «Эдмонтону» очень повезло с молодыми звездами в составе. Леон — олицетворение всего немецкого хоккея на данный момент. На предсезонном матче «Эдмонтона» с «Кельном», проходившим в Германии, собрался аншлаг.
Все хотели посмотреть на звезду местного хоккея в действии. Драйзайтль тогда очень хорошо отыграл, отдав результативную передачу своему соотечественнику Ридеру при первом взятии ворот, да и на протяжении всего матча возил противника, показав свой высочайший уровень.
После матча он поблагодарил всех жителей, что пришли на матч: «Спасибо, Кельн», — написал в своем «инстаграме» форвард.
Немец также на протяжении всех четырех сезонов набирает огромное количество очков — всегда уходит за 50 баллов. Неплохой показатель для столь юного возраста.
Патрик Лайне
Патрика сравнивают с «финской вспышкой» Теему Селлянне, тот тоже играл за «Виннипег». Лайне — прирожденный бомбардир. На самом деле его стиль игры похож больше на нашего Александра Овечкина. Такой же крупный игрок с очень хлестким броском. Самая убойная позиция для него — левый фланг, оттуда он вколачивает шайбы, как и Александр. Но все же равняется Лайне именно на Теему.
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По родной Финляндии Патрик катается на Maserati, который купил на зарплату новичка, просто немыслимая за океаном машина для игрока с зарплатой в 925 тысяч долларов, но вполне реальная для финна. У него очень хорошие бонусы, которые он заслуживает своей игрой. В прошлом сезоне канадский клуб дошел до финала конференции — Лайне был лучшим, так почему не наградить хорошей премией?
В возрасте 17 лет он дебютировал за «Таппару», а через два сезона выдал феноменальный сезон за «Джетс», набрав 65 очков.
В прошлом сезоне финский нападающий настрелял 83 результативных балла, а в этом уже перевалил отметку в 20 очков по системе гол плюс пас. За все это время Лайне забросил 19 шайб, отдав только три передачи.
Мэтью Барзал
Мэттью — лидер «Островитян», но он не играет в присущий канадцам силовой хоккей. Тут виднеется равнение на нашего Павла Дацюка. Многие в Канаде его кличат «молодой Дацюк». Для Барзала Павел — кумир номер один. В «Айлендерс» он взял номер 13, под которым играет наш «Волшебник». А на Чемпионате Мира-2018 не постеснялся и сделал фотографию со своим кумиром.
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Барзал — диспетчер, который связывает защиту и нападение. Идти в силовой стык не для него. Канадский форвард очень мало забрасывает, но при этом выдает феноменальные передачи, прекрасно видит игровую площадку. В сезоне 2017/2018 — был признан лучшим новичком сезона, он стал одним из немногих хоккеистов, кто перевалил в своем дебютном сезоне за 50 очков.
Но только вдумайтесь! 86 очков, из них 63 — передачи. В этом сезоне он не изобретает велосипед, а действует по все тому же принципу: 17 голевых передач в 23 играх и только три заброшенные шайбы.
Элиас Петтерссон
О том, что парень не потонет в НХЛ — в Швеции знали очень давно. Еще со времен его дебюта за «Тимре». Все эксперты местного хоккея согласились с мнением, что он — будущая звезда шведского хоккея.
При Петтерссоне игра «Ванкувера» преобразилась. Им нужен был плеймейкер, все-таки Брок Бозер — снайпер, а Бо Хорват — игрок на пятачке.
Шведский форвард в прошлом году стал чемпионом страны с «Вёкше», а также чемпионом мира в составе своей сборной. Это при том, что Элиас был чуть ли не единственным представителем страны из национального чемпионата. Главный тренер Рикард Гренборг предпочитает брать на мундиаль нхловцев.
В этом сезоне он уже набрал 21 очко. При этом игра «Ванкувера» преобразилась. Наконец-то они не находятся на дне турнирной таблицы, а держатся в зоне плей-офф.
На самом деле Эллиас некое исключение шведского хоккея. В последнее время там стали выпускать заточенных на оборону центрфорвардов, таких как Мика Зибанежад и Микаэль Баклунд.
В «Тре крунур» делают упор на оборонительные действия нападающих, нежели на созидательные. Но Элиас до недавнего времени играл на позиции левого форварда, спасибо тренерскому штабу клуба из Британской Колумбии, которые решились на такой эксперимент, переставив игрока в центр. Он не выпал на этой позиции, а наоборот, очень здорово прибавил.
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Тимо Майер
Швейцарского игрока не воспринимали в родной стране как настоящую звезду, но все это было до недавнего времени. В государстве банков, сыра и часов больше любят Кевина Фиалу и Нино Нидеррайтера, на похвальном счету там защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. Однако, после начала сезона о Тимо говорят, как о главном достоянии всего хоккея.
Во-первых, сейчас он уже набрал 22 очка в 24 играх, забросив 13 шайб и отдав девять передач. А это уже ровно половина от суммы, которую он набрал в прошлом сезоне.
Во-вторых, Майер установил в начале этого сезона клубный рекорд «Сан-Хосе», только ему удалось забросить 11 шайб в первых 14 матчах регулярки.
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Давид Пастрняк
Давида на родине любят сравнивать с Яромиром Ягром.
Трио «Бостона» — Пастрняк — Бержерон — Маршанд — одно из лучших в лиге. Пастрняк очень талантливый игрок. Вспомним матч чемпионата мира, когда приехавший с Кубка Стэнли чех — в одиночку раскатал нашу сборную, учитывая, что играл он на следующий день после приезда в Данию, не успев привыкнуть к смене часовых поясов.
Он умеет как завершать, так и раздавать — у него эти показатели равны. В прошлом сезоне он набрал ровно 100 очков — 41 гол и 59 передач.
В этом сезоне уже 28 очков — 19 голов и 9 передач.
Недавно с игроком «Медведи» подписали новый контракт, теперь хоккеист будет получать 6,6 миллионов долларов за сезон.
Многие фанаты утверждали, что игрок мог получить сумму и больше, однако, в интервью североамериканскому журналисту Джо Хаггерти Пастрняк ответил:
" Переживаю ли я о том, что продешевил? Совсем нет. Это и так настоящая мечта для меня. Сейчас я мог бы играть в Чехии за пару сотен долларов в месяц", — сказал нападающий.
Игрок является лицом «Bauer Hockey» и даже отснял для них ролик в школе. «Спасибо бренду за отличный день съемок. Великолепные воспоминания о школьных годах», — заявил Пастрняк.
Митчелл Марнер
Митчелл — талант, у него отличная техника. Даже Артемий Панарин, когда выходил на прямую связь в «инстаграме» с Александром Радуловым рассказывал, что у «Торонто» только Марнер и Таварес в порядке.
Хоккеист всю жизнь провел в родном Онтарио, выступал за «Лондон Найтс», там его подхватили «кленовые листья», которые любят видеть в составе воспитанников из своей провинции. Так было с Наземом Кадри и Джоном Таваресом.
Марнер обладает прекрасным дриблингом, очень техничен и неуступчив. На фланге ему самое место. В 25-ти играх набрал 33-и очка, причем видно, как парень прибавляет в каждом матче.
Даже сам Джон Таварес говорил: «Передвижения Марнера по льду впечатляют, начинаю к этому привыкать». Так он описал постоянное стремление своего партнера быть открытым для завершения атаки.
Помимо того, что Митчелл играет в хоккей, так еще и с головой ушел в благотворительность. Об этом я писал в пятничной статье. Но посмотрите видео, где Марло, Мэттьюс и Марнер катают по Торонто детей.
Это одни из лучших молодых нападающих, которые есть на данный момент в НХЛ. Я мог бы написать про наших игроков, но в «Каролине» Андрею Свечникову не особо доверяют, ставя на юных звезд из Финляндии, а Николай Голдобин пусть и прибавил, но Петтерссон там выстреливает куда больше. Брат Андрей — Евгений набрал всего четыре очка в 14 играх.