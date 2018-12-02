Лучшие молодые нападающие НХЛ — от Макдэвида до Пастрняка

Источник: Советский спорт

Коннор Макдэвид

Гражданство: Канада

Возраст: 21 год

В каждом виде спорта есть суперзвезда по имени Коннор. В UFC — Макгрегор, а в хоккее — Макдэвид. В этом хоккеисте руководство «Эдмонтона» видит молодого Уэйна Гретцки. Примечательно, что один выступал за «нефтяников» долгое время, а второй — играет сейчас. Совпадение? Не думаю.

Канадский нападающий уже считается лучшим в НХЛ, а ему всего 21 год. Он обладает отличным катанием и владением шайбой. Многие сравнивают, кто лучше — Коннор Макдэвид или Сидни Кросби. Но, на мой взгляд, ставить их в один ряд пока что рано. Когда нападающий «Эдмонтона» добьется того же, что есть в послужном списке у форварда «Питтсбурга» — тогда и можно будет спорить кто же лучше.

Коннор уже отдал 20 передач в этом сезоне и забросил 13 шайб, а если брать прошлые сезоны, то в сумме он набрал 302 очка за четыре сезона — не бывалый результат для столь юного парня.

За четыре года своей игровой карьеры в НХЛ Макдэвид брал дважды Тед Линсдей Трофи (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона), также два раза ему присуждали Арт Росс Трофи (приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас) и Харт Трофи (награда хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ).

Коннору есть куда расти, он это прекрасно понимает. Ведь для него главная цель — встать на одну ступень с легендами НХЛ. Путь очень труден, но при той самоотдаче, что сейчас видна у хоккеиста на льду — будет достигнута.

Леон Драйзайтль

Гражданство: Германия

Возраст: 23 года

Если Макдэвида сравнивают с Гретцки, то немецкого форварда «нефтяников» сравнивают с правой рукой Уэйна — Ярри Курри. Связка Драйзайтль — Макдэвид очень хорошо комбинирует между собой. «Эдмонтону» очень повезло с молодыми звездами в составе. Леон — олицетворение всего немецкого хоккея на данный момент. На предсезонном матче «Эдмонтона» с «Кельном», проходившим в Германии, собрался аншлаг.

Все хотели посмотреть на звезду местного хоккея в действии. Драйзайтль тогда очень хорошо отыграл, отдав результативную передачу своему соотечественнику Ридеру при первом взятии ворот, да и на протяжении всего матча возил противника, показав свой высочайший уровень.

После матча он поблагодарил всех жителей, что пришли на матч: «Спасибо, Кельн», — написал в своем «инстаграме» форвард.

Немец также на протяжении всех четырех сезонов набирает огромное количество очков — всегда уходит за 50 баллов. Неплохой показатель для столь юного возраста.

Патрик Лайне

Гражданство: Финляндия

Возраст: 20 лет

Патрика сравнивают с «финской вспышкой» Теему Селлянне, тот тоже играл за «Виннипег». Лайне — прирожденный бомбардир. На самом деле его стиль игры похож больше на нашего Александра Овечкина. Такой же крупный игрок с очень хлестким броском. Самая убойная позиция для него — левый фланг, оттуда он вколачивает шайбы, как и Александр. Но все же равняется Лайне именно на Теему.

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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sel8nneteemu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Teemu Selanne</a> (@sel8nneteemu) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T21:19:39+00:00">17 Авг 2018 в 2:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По родной Финляндии Патрик катается на Maserati, который купил на зарплату новичка, просто немыслимая за океаном машина для игрока с зарплатой в 925 тысяч долларов, но вполне реальная для финна. У него очень хорошие бонусы, которые он заслуживает своей игрой. В прошлом сезоне канадский клуб дошел до финала конференции — Лайне был лучшим, так почему не наградить хорошей премией?

В возрасте 17 лет он дебютировал за «Таппару», а через два сезона выдал феноменальный сезон за «Джетс», набрав 65 очков.

В прошлом сезоне финский нападающий настрелял 83 результативных балла, а в этом уже перевалил отметку в 20 очков по системе гол плюс пас. За все это время Лайне забросил 19 шайб, отдав только три передачи.

Мэтью Барзал

Гражданство: Канада

Возраст: 21 год

Мэттью — лидер «Островитян», но он не играет в присущий канадцам силовой хоккей. Тут виднеется равнение на нашего Павла Дацюка. Многие в Канаде его кличат «молодой Дацюк». Для Барзала Павел — кумир номер один. В «Айлендерс» он взял номер 13, под которым играет наш «Волшебник». А на Чемпионате Мира-2018 не постеснялся и сделал фотографию со своим кумиром.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi48Ni5Am6u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi48Ni5Am6u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bi48Ni5Am6u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mat Barzal (@barzal97)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-17T19:07:15+00:00">17 Май 2018 в 12:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Барзал — диспетчер, который связывает защиту и нападение. Идти в силовой стык не для него. Канадский форвард очень мало забрасывает, но при этом выдает феноменальные передачи, прекрасно видит игровую площадку. В сезоне 2017/2018 — был признан лучшим новичком сезона, он стал одним из немногих хоккеистов, кто перевалил в своем дебютном сезоне за 50 очков.

Но только вдумайтесь! 86 очков, из них 63 — передачи. В этом сезоне он не изобретает велосипед, а действует по все тому же принципу: 17 голевых передач в 23 играх и только три заброшенные шайбы.

Элиас Петтерссон

Гражданство: Швеция

Возраст: 20 лет

О том, что парень не потонет в НХЛ — в Швеции знали очень давно. Еще со времен его дебюта за «Тимре». Все эксперты местного хоккея согласились с мнением, что он — будущая звезда шведского хоккея.

При Петтерссоне игра «Ванкувера» преобразилась. Им нужен был плеймейкер, все-таки Брок Бозер — снайпер, а Бо Хорват — игрок на пятачке.

Шведский форвард в прошлом году стал чемпионом страны с «Вёкше», а также чемпионом мира в составе своей сборной. Это при том, что Элиас был чуть ли не единственным представителем страны из национального чемпионата. Главный тренер Рикард Гренборг предпочитает брать на мундиаль нхловцев.

В этом сезоне он уже набрал 21 очко. При этом игра «Ванкувера» преобразилась. Наконец-то они не находятся на дне турнирной таблицы, а держатся в зоне плей-офф.

На самом деле Эллиас некое исключение шведского хоккея. В последнее время там стали выпускать заточенных на оборону центрфорвардов, таких как Мика Зибанежад и Микаэль Баклунд.

В «Тре крунур» делают упор на оборонительные действия нападающих, нежели на созидательные. Но Элиас до недавнего времени играл на позиции левого форварда, спасибо тренерскому штабу клуба из Британской Колумбии, которые решились на такой эксперимент, переставив игрока в центр. Он не выпал на этой позиции, а наоборот, очень здорово прибавил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjF8w0BH9_u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjF8w0BH9_u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/_eliaspettersson/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elias Pettersson</a> (@_eliaspettersson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-22T20:22:12+00:00">22 Май 2018 в 1:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тимо Майер

Гражданство: Швейцария

Возраст: 22 года

Швейцарского игрока не воспринимали в родной стране как настоящую звезду, но все это было до недавнего времени. В государстве банков, сыра и часов больше любят Кевина Фиалу и Нино Нидеррайтера, на похвальном счету там защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. Однако, после начала сезона о Тимо говорят, как о главном достоянии всего хоккея.

Во-первых, сейчас он уже набрал 22 очка в 24 играх, забросив 13 шайб и отдав девять передач. А это уже ровно половина от суммы, которую он набрал в прошлом сезоне.

Во-вторых, Майер установил в начале этого сезона клубный рекорд «Сан-Хосе», только ему удалось забросить 11 шайб в первых 14 матчах регулярки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo92YtahWCz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo92YtahWCz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tmeier96/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Timo Meier</a> (@tmeier96) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-15T20:00:55+00:00">15 Окт 2018 в 1:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Давид Пастрняк

Гражданство: Чехия

Возраст: 22 года

Давида на родине любят сравнивать с Яромиром Ягром.

Трио «Бостона» — Пастрняк — Бержерон — Маршанд — одно из лучших в лиге. Пастрняк очень талантливый игрок. Вспомним матч чемпионата мира, когда приехавший с Кубка Стэнли чех — в одиночку раскатал нашу сборную, учитывая, что играл он на следующий день после приезда в Данию, не успев привыкнуть к смене часовых поясов.

Он умеет как завершать, так и раздавать — у него эти показатели равны. В прошлом сезоне он набрал ровно 100 очков — 41 гол и 59 передач.

В этом сезоне уже 28 очков — 19 голов и 9 передач.

Недавно с игроком «Медведи» подписали новый контракт, теперь хоккеист будет получать 6,6 миллионов долларов за сезон.

Многие фанаты утверждали, что игрок мог получить сумму и больше, однако, в интервью североамериканскому журналисту Джо Хаггерти Пастрняк ответил:

" Переживаю ли я о том, что продешевил? Совсем нет. Это и так настоящая мечта для меня. Сейчас я мог бы играть в Чехии за пару сотен долларов в месяц", — сказал нападающий.

Игрок является лицом «Bauer Hockey» и даже отснял для них ролик в школе. «Спасибо бренду за отличный день съемок. Великолепные воспоминания о школьных годах», — заявил Пастрняк.

Митчелл Марнер

Гражданство: Канада

Возраст: 21 год

Митчелл — талант, у него отличная техника. Даже Артемий Панарин, когда выходил на прямую связь в «инстаграме» с Александром Радуловым рассказывал, что у «Торонто» только Марнер и Таварес в порядке.

Хоккеист всю жизнь провел в родном Онтарио, выступал за «Лондон Найтс», там его подхватили «кленовые листья», которые любят видеть в составе воспитанников из своей провинции. Так было с Наземом Кадри и Джоном Таваресом.

Марнер обладает прекрасным дриблингом, очень техничен и неуступчив. На фланге ему самое место. В 25-ти играх набрал 33-и очка, причем видно, как парень прибавляет в каждом матче.

Даже сам Джон Таварес говорил: «Передвижения Марнера по льду впечатляют, начинаю к этому привыкать». Так он описал постоянное стремление своего партнера быть открытым для завершения атаки.

Помимо того, что Митчелл играет в хоккей, так еще и с головой ушел в благотворительность. Об этом я писал в пятничной статье. Но посмотрите видео, где Марло, Мэттьюс и Марнер катают по Торонто детей.