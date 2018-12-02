«Нэшвилл» потерял на долгий срок лучшего бомбардира Форсберга
Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг выбыл на срок от четырёх до шести недель
Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг выбыл на срок от четырёх до шести недель
Швед получил повреждение в матче с «Аризоной» (0:3) и не принимал участия в сегодняшней игре с «Чикаго» (5:2). Он уже помещен в список травмированных. Форсберг — лучший бомбардир «Нэшвилла» с 22 (14+8) очками в 26 матчах.
«Это шанс для таких ребят, как Толванен и Ришар. Ришар хорошо смотрелся сегодня. Мы изменили состав, выпускали ребят на большинство. Райан Хартман был великолепен, как и все остальные. Именно это нам и нужно. Когда такие игроки выбывают из состава, остальные должны занять их места», — сказал главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт.