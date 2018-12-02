«Нэшвилл» потерял на долгий срок лучшего бомбардира Форсберга

Швед получил повреждение в матче с «Аризоной» (0:3) и не принимал участия в сегодняшней игре с «Чикаго» (5:2). Он уже помещен в список травмированных. Форсберг — лучший бомбардир «Нэшвилла» с 22 (14+8) очками в 26 матчах.

«Это шанс для таких ребят, как Толванен и Ришар. Ришар хорошо смотрелся сегодня. Мы изменили состав, выпускали ребят на большинство. Райан Хартман был великолепен, как и все остальные. Именно это нам и нужно. Когда такие игроки выбывают из состава, остальные должны занять их места», — сказал главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт.