Ковальчук пропустит четыре недели из-за травмы
ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук пропустит четыре недели
ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук пропустит четыре недели
Отмечается, что 35-летний форвард повредил лодыжку.
Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» 1 июля 2018 года на сумму $18,75 млн. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 результативных передач.
Ковальчук является двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он также выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси».