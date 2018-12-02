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2 декабря, источник: ТАСС

Ковальчук пропустит четыре недели из-за травмы

ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что 35-летний форвард повредил лодыжку.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» 1 июля 2018 года на сумму $18,75 млн. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 результативных передач.

Ковальчук является двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он также выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси».

Ковальчук больше не решает
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