Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес Кингз0
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз0
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
2.12
Вашингтон Кэпиталз5
Анахайм Дакс6
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:00
Спартак
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
08:11 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1

ТАСС, 3 декабря. «Анахайм» одержал волевую победу со счетом 6:5 над «Вашингтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: Reuters

«Вашингтон» вел со счетом 5:1 к 15-й минуте второго периода, но в итоге проиграл. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (10-я минута), Эндрю Кольяно (35), Рикард Ракелль (36), Понтус Оберг (48, 55) и Хампус Линдхольм (50). У проигравших отличились Никлас Бекстрём (1), Чендлер Стивенсон (7), Том Уилсон (14), Евгений Кузнецов (25) и Ник Дауд (34). Кузнецов и еще один российский форвард Александр Овечкин отметились также голевыми передачами.

В этом сезоне Овечкин набрал 32 очка (19 шайб + 13 передач) в 26 матчах, Кузнецов — 24 (7+17) в 20 встречах.

«Анахайм» прервал семиматчевую победную серию «Вашингтона». Клуб занимает третье место в Западной конференции, набрав 33 очка в 29 матчах. «Вашингтон» расположился на четвертой строчке на Востоке с 33 очками в 26 встречах.

Вашингтон Кэпиталз 5:6
(3:1, 2:2, 0:3)
Анахайм Дакс
2.12.2018, 23:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Рэнди Карлайл
Вратари
Брэйден Холтби 58:30 (Б. Холтби 59:55) Джон Гибсон 13:19 (Р. Миллер 13:19)
1-й период
00:41 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
06:08 Чендлер Стивенсон (Н. Дауд, Д. Яшкин)
Райан Гецлаф (П. Оберг, Р. Ракелль) 09:24
Рикард Ракелль 13:06
13:19 Том Уилсон (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
Райан Гецлаф 16:41
2-й период
24:59 Евгений Кузнецов (Б. Коннолли)
24:59
33:30 Ник Дауд (Ч. Стивенсон, Д. Яшкин)
Эндрю Кольяно (Я. Ларссон, Р. Гецлаф) 34:31
Рикард Ракелль (А. Хенрик) 35:26
3-й период
41:56 Евгений Кузнецов
Ник Ритчи 43:41
46:25 Дмитрий I Орлов
Понтус Оберг (О. Каше, Х. Линдхольм) 47:16
48:10 Дмитрий I Орлов
Хампус Линдхольм (Р. Кеслер, О. Каше) 49:01
Кифер Шервуд 52:48
Понтус Оберг (Р. Гецлаф, К. Шервуд) 54:55
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
П. Оберг (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Глушаков забил, «Спартак» победил
Опубликован календарь сборной России в квалификации Евро-2020
УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира
Новый фильм Зеппельта похоронит WADA, но России уже не повредит
Вратарю «Спартака» наложили восемь швов после матча с «Локо»
ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки
«Зенит» и «Арсенал» сыграют в заключительном матче 16-го тура ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь