«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1
ТАСС, 3 декабря. «Анахайм» одержал волевую победу со счетом 6:5 над «Вашингтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 декабря. «Анахайм» одержал волевую победу со счетом 6:5 над «Вашингтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» вел со счетом 5:1 к 15-й минуте второго периода, но в итоге проиграл. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (10-я минута), Эндрю Кольяно (35), Рикард Ракелль (36), Понтус Оберг (48, 55) и Хампус Линдхольм (50). У проигравших отличились Никлас Бекстрём (1), Чендлер Стивенсон (7), Том Уилсон (14), Евгений Кузнецов (25) и Ник Дауд (34). Кузнецов и еще один российский форвард Александр Овечкин отметились также голевыми передачами.
В этом сезоне Овечкин набрал 32 очка (19 шайб + 13 передач) в 26 матчах, Кузнецов — 24 (7+17) в 20 встречах.
«Анахайм» прервал семиматчевую победную серию «Вашингтона». Клуб занимает третье место в Западной конференции, набрав 33 очка в 29 матчах. «Вашингтон» расположился на четвертой строчке на Востоке с 33 очками в 26 встречах.
|Вашингтон Кэпиталз
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5:6
(3:1, 2:2, 0:3)
|Анахайм Дакс
|Тодд Рирден
|Рэнди Карлайл
|Брэйден Холтби 58:30 (Б. Холтби 59:55)
|Джон Гибсон 13:19 (Р. Миллер 13:19)
|1-й период
|00:41
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|06:08
|Чендлер Стивенсон (Н. Дауд, Д. Яшкин)
|Райан Гецлаф (П. Оберг, Р. Ракелль)
|09:24
|Рикард Ракелль
|13:06
|13:19
|Том Уилсон (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
|Райан Гецлаф
|16:41
|2-й период
|24:59
|Евгений Кузнецов (Б. Коннолли)
|24:59
|33:30
|Ник Дауд (Ч. Стивенсон, Д. Яшкин)
|Эндрю Кольяно (Я. Ларссон, Р. Гецлаф)
|34:31
|Рикард Ракелль (А. Хенрик)
|35:26
|3-й период
|41:56
|Евгений Кузнецов
|Ник Ритчи
|43:41
|46:25
|Дмитрий I Орлов
|Понтус Оберг (О. Каше, Х. Линдхольм)
|47:16
|48:10
|Дмитрий I Орлов
|Хампус Линдхольм (Р. Кеслер, О. Каше)
|49:01
|Кифер Шервуд
|52:48
|Понтус Оберг (Р. Гецлаф, К. Шервуд)
|54:55
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|П. Оберг (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)