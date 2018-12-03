«Колорадо» обыграл «Детройт» в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам

Источник: Reuters

Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).

Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (38, 11+27).

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-2-det-0/t-277753022/c-63608503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 37 очков в 27 матчах. «Детройт» расположился на 12-й строчке на Востоке с 27 очками в 27 встречах.

Другие результаты дня:

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:4 Б;.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wpg-4-nyr-3-fso/t-277753022/c-63607503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 1:3;.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-sjs-3-mtl-1/t-277753022/c-63608303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чикаго» — «Калгари» — 2:3.