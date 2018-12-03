Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз0
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:00
Спартак
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
2.12
Вашингтон Кэпиталз5
Анахайм Дакс6
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
11«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
08:20 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Детройт» в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам

ТАСС, 3 декабря. «Колорадо» обыграл «Детройт» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: Reuters

Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).

Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (38, 11+27).

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 37 очков в 27 матчах. «Детройт» расположился на 12-й строчке на Востоке с 27 очками в 27 встречах.

Другие результаты дня:

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:4 Б;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 1:3;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чикаго» — «Калгари» — 2:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Глушаков забил, «Спартак» победил
Опубликован календарь сборной России в квалификации Евро-2020
«“Астана”, “Кайрат”». Черчесов ответил на вопрос о Казахстане
«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1
Состояние введенного в кому боксера Стивенсона стабилизировалось
ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки
«Зенит» и «Арсенал» сыграют в заключительном матче 16-го тура ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь