«Колорадо» обыграл «Детройт» в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам
ТАСС, 3 декабря. «Колорадо» обыграл «Детройт» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 декабря. «Колорадо» обыграл «Детройт» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).
Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (38, 11+27).
Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.
В турнирной таблице «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 37 очков в 27 матчах. «Детройт» расположился на 12-й строчке на Востоке с 27 очками в 27 встречах.
Другие результаты дня:
«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:4 Б;.
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 1:3;.
«Чикаго» — «Калгари» — 2:3.