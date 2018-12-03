Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз0
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:00
Спартак
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
2.12
Вашингтон Кэпиталз5
Анахайм Дакс6
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
11«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
08:29 (мск), источник: ТАСС

Болельщики установили рекорд, выбросив на лед более 34 тыс. мягких игрушек во время матча

ТАСС, 3 декабря. Новый рекорд был установлен в рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy bear toss. Во время матча Американской хоккейной лиги между клубами «Хёрши» и «Бингемтон» болельщики выбросили на лед 34 тысячи 798 мягких игрушек, сообщает ESPN.

Наверх

Встреча состоялась на арене Giant Center в Хёрши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Собранные игрушки разойдутся по 30 местным благотворительным учреждениям и детским домам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Teddy bear toss — популярная ежегодная благотворительная акция, которая впервые была проведена в 1993 году. Болельщики приносят на матч различные мягкие игрушки, которые нужно будет выбросить на лед, когда хозяева забросят свою первую шайбу. Эта традиция распространилась по всему миру, кроме Национальной хоккейной лиги, которая не приветствует бросание на лед посторонних предметов.

Предыдущий рекорд по количеству собранных мягких игрушек был установлен в 2015 году во время матча «Калгари» в Западной хоккейной лиге. Тогда удалось собрать 25 тысяч 17 игрушек.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Глушаков забил, «Спартак» победил
Опубликован календарь сборной России в квалификации Евро-2020
«“Астана”, “Кайрат”». Черчесов ответил на вопрос о Казахстане
«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1
Состояние введенного в кому боксера Стивенсона стабилизировалось
ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки
«Зенит» и «Арсенал» сыграют в заключительном матче 16-го тура ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь