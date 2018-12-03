Вратарь «Колорадо» Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 3 декабря. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 3 декабря. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Варламов отразил все 24 броска по своим воротам в гостевом матче с «Детройтом» (2:0), впервые в сезоне и в 24-й раз в карьере отыграв на ноль.
Первой звездой дня стала волевая победа «Анахайма» в гостевом матче против «Вашингтона», который вел со счетом 5:1 к 15-й минуте второго периода, но в итоге проиграл — 5:6. Победу гостям принесли Райан Гетцлаф (10-я минута), Эндрю Кольяно (35), Рикард Ракелль (36), Понтус Оберг (48, 55) и Хампус Линдхольм (50).
Второй звездой дня было признано спасение «Виннипега» в выездном матче против «Рейнджерс» (4:3 по буллитам). Перед началом третьего периода «Виннипег» уступал со счетом 0:3, но Марк Шайфли (43), Джек Рослович (45) и Брайан Литтл (58) сравняли счет, после чего победный буллит реализовал Шайфли.