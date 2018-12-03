Вратарь «Колорадо» Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

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Варламов отразил все 24 броска по своим воротам в гостевом матче с «Детройтом» (2:0), впервые в сезоне и в 24-й раз в карьере отыграв на ноль.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.12.2018, 3:00 Детройт Ред Уингз 0 Колорадо Эвеланш 2

Первой звездой дня стала волевая победа «Анахайма» в гостевом матче против «Вашингтона», который вел со счетом 5:1 к 15-й минуте второго периода, но в итоге проиграл — 5:6. Победу гостям принесли Райан Гетцлаф (10-я минута), Эндрю Кольяно (35), Рикард Ракелль (36), Понтус Оберг (48, 55) и Хампус Линдхольм (50).