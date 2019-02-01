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13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин взял шапку. Он знает, как по ней не получить

20 голов за сезон — отметка гроссмейстера снова пройдена.

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Источник: AP 2019

После неудачного матча с «Баффало Сэйбрз», когда «Коламбус» выглядел вяло и безынициативно, главный тренер «мундиров» Джон Торторелла устроил своим подопечным настоящий разнос. Наставник всерьёз опасался выездной встречи с «Виннипегом», утверждая, что хоккеисты «Блю Джекетс» излишне расслабились во время недельного перерыва.

«Мы встречаемся с хорошей командой. А ту команду, которую я тренировал вчера вечером, трудно назвать хорошей. Мы уступали во всех компонентах игры, мы были просто ужасны. Я ожидал разгильдяйства, но такого… Кто их знает, этих игроков, чем они там занимаются во время bye-week. Мы же не можем их трогать целую неделю. Но если ты профессионал, ты обязан вернуться и показать свой максимум. А мы не показали ничего. Только после просмотра видео я понял, насколько мы плохи. Это ужасно разочаровывает. Мы уступали и умственно, и физически. Команду необходимо перезагружать, причём быстро. Чувствует ли команда то же самое, что и я? Надеюсь, иначе им просто в очередной раз дадут по заднице», — заявил разгневанный Тортс.

Не обошлось и привычной пикировки с журналистом.

— У вас есть несколько центральных нападающих, которых вы можете использовать…
— У меня только один центр играет.

 — Нужно заставить этих ребят работать…
— У меня один центр играет, один.

 — В вашем голосе слышится разочарование.
— Я же говорю — у меня играет один центральный.

Один центральный — это Пьер-Люк Дюбуа, который выходит в первом звене вместе с Артемием Панариным и Кэмом Аткинсоном. Остальные три центра — Александер Веннберг, Райли Нэш и Брэндон Дубински на троих забили лишь 7 голов в сезоне, а травма Буна Дженнера ещё больше подкосила центральную ось «Блю Джекетс».

«Я знаю, что мы должны играть лучше. Всё зависит от нас. Нужно извлекать из моментов максимум, у нас есть с этим проблемы. Нельзя ждать и смотреть, нужно работать над этими вещами», — признал Веннберг, у которого был отрезок в 32 матча без заброшенной шайбы. «Слова Тортореллы? Что есть, то есть. Лично я чувствую, что мы постепенно прибавляем. Надеюсь, эта тенденция продолжится и у нас будет больше моментов», — добавил Райли Нэш.

На северную Манитобу перед матчем с «Коламбусом» обрушились 30-градусные морозы, что стало шоком для многих приехавших журналистов, да и хоккеисты «Блю Джекетс» оказались не готовы к такому холоду. Единственным, кто был на высоте, оказался Артемий Панарин, который вышел из приземлившегося самолёта, одетый в шикарную шапку (судя по виду — лисью), закутанный в тёплое пальто и шарф.

«В России и похолоднее бывает. Тут не так уж и холодно», — с улыбкой сказал Артемий, шагая в клубный автобус. Вид Панарина резко контрастировал с тем, как были одеты одноклубники, часть из которых ошибочно не одела головных уборов.

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Вероятно, именно эта предусмотрительность помогла Панарину взять на себя инициативу в первом периоде. После того, как Марк Шайфли открыл счёт на пятой минуте, Артемий забил свой 20-й гол в сезоне, завершив комбинацию с участием защитников Мюррея и Джонса. Этой отметки он достигал в каждом из четырёх сезонов в НХЛ. Панарин стал седьмым российским игроком в истории НХЛ с таким достижением — после Сергея Фёдорова, Павла Буре, Алексея Жамнова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

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Ещё через пять минут Панарин поучаствовал в голе Джоша Андерсона, который реализовал численное преимущество, но добытый перевес не принёс «Коламбусу» легкой жизни. «Реактивщики» то и дело создавали пожар у ворот Сергея Бобровского, который в ряде моментов спасал «мундиров» от неприятностей. При этом, Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.

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В третьем периоде хоккеисты «Джетс» смогли дважды пробить российского голкипера гостей, чем обеспечили себе победу, а Торторелла оказался очень недоволен решением судей. В одном из эпизодов, когда «Коламбус» играл в большинстве, шайба попала в спину защитнику «Виннипега» Брэндону Таневу, и арбитры по непонятной причине остановили игру. Удар был болезненным, но, как правило, в таких случаях игра не останавливается, а заокеанские журналисты тут же вспомнили эпизод из плей-офф-2017, когда в похожем случае «Питтсбург» забил гол после попадания шайбы в лицо Заку Веренски — тогда взятие ворот было засчитано.

Что же до Панарина, то на его счету 7 (3+4) очков в пяти последних матчах. Он отыграл 25 минут и 52 секунды, что стало личным рекордом Артемия по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Максим Замятин

Виннипег Джетс 4:3
(1:2, 1:1, 2:0)
Коламбус Блю Джэкетс
1.02.2019, 04:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Джон Торторелла
Вратари
Коннор Хеллебайк Сергей Бобровский 59:32
1-й период
Пьер-Люк Дюбуа 01:21
04:34 Марк Шайфли (Б. Уилер, Дж. Морроу)
Артемий Панарин (Р. Мюррей, С. Джонс) 08:52
12:40 Матье Перро
Джош Андерсон (А. Панарин, С. Джонс) 13:30
14:07 Мэйсон Эпплтон
2-й период
Зак Веренски 26:47
33:21 Мэйсон Эпплтон (Э. Копп, Б. Лемье)
Оливер Бьоркстранд (А. Веннберг, Н. Фолиньо) 34:18
3-й период
Райан Мюррей 47:03
48:47 Джек Рословик (Т. Майерс, Дж. Трауба)
53:53 Марк Шайфли
58:46 Кайл Коннор (Дж. Трауба, Б. Литтл)
Джош Андерсон 59:10
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Уилер (Виннипег Джетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Трауба (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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