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1 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Флорида» хочет приобрести Панарина и Бобровского до 25 февраля

«Флорида» попытается приобрести игроков «Коламбуса» вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина, сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

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Источник: Reuters

По информации Лебрюна, «Флорида» может заполучить Панарина и Бобровского до 25 февраля, когда наступает дедлайн.

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