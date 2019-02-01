Источник: «Флорида» хочет приобрести Панарина и Бобровского до 25 февраля
«Флорида» попытается приобрести игроков «Коламбуса» вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина, сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.
«Флорида» попытается приобрести игроков «Коламбуса» вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина, сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.
По информации Лебрюна, «Флорида» может заполучить Панарина и Бобровского до 25 февраля, когда наступает дедлайн.