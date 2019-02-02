«Не раз хотел сдаться и бросить хоккей. Думал: «Куда я лезу?». Большое интервью Андрея Василевского

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Рабинер

из Сан-Хосе

Триумф после перелома

Много ли вы знаете случаев, когда хоккеист НХЛ по ходу сезона ломал ногу, пропускал месяц — и тем не менее в январе получал приглашение на All-Star Game? Пусть это произошло и не в первоначальный момент объявления состава, а после травмы Кэри Прайса — счет, как говорится, на табло. Ведь в конкурентах у него были тридцать (если брать число основных вратарей в лиге) здоровых, не ломавших ног и рук парней из лучшей хоккейной лиги мира, многие из которых — мирового класса.

24-летнему Андрею Василевскому такое удалось, и если болельщики не рассматривают этот факт как фантастику, то только потому, что за последние сезоны 88-й номер «Молнии» уже успел всех приучить к своему топ-уровню. И Матч звезд для него был вторым подряд. Недаром капитан «Тампы» Стивен Стэмкос сказал мне в дни All-Star Game-2019 в Сан-Хосе: «Мы уже не раз видели, что Васи может творить, когда вся команда не играет очень уж хорошо, и у него есть шанс удержать ее в игре. Его стабильность просто невероятна. Поэтому мы считаем, что он — лучший вратарь в лиге».

14 ноября Василевский сломался на тренировке, а вернулся в строй 13 декабря в домашнем матче с «Торонто». И там — стоял на голове. 49 раз бросили по его воротам хоккеисты «Мэйпл Ливз» — и лишь раз пробили россиянина. Тогда как «Тампа» из 21 броска воплотила в голы четыре. Майк Бэбкок и Джон Таварес тогда в один голос заявили, что это лучшее выступление вратаря против их команды в сезоне. И оно случилось сразу после перелома.

— Там было два варианта — триумф или крах, — красиво формулирует Василевский, с которым мы беседуем в гостинице в Сан-Хосе за день до конкурсов в рамках All-Star Game. — Получился триумф. Это как раз был один из тех немногих матчей, которые вратарь, можно сказать, выигрывает в одиночку. Сколько они ни бросают — все попадает тебе в щиток, в конек, в шнурок. Но не залетает.

Хорошо, что так вышло. Но бывают ведь и такие матчи, как с «Айлендерс», когда за первые пять минут влетает три шайбы. В твои ворота летит какая-то фигня — но в конек и в ворота. Или рикошет. И ничего с этим не можешь сделать…

— Что чувствует голкипер, когда такое происходит?

— То, что тяжело быть вратарем. Как бы ни старался, в одиночку невозможно все поймать. В игре бывает очень много факторов, которые ты не можешь контролировать. Подправления, скрины, какие-нибудь передачи на пустые ворота на дальнюю… Только с божьей помощью такое можешь отбить.

У тебя бывает игр пять в сезоне, когда идет реально, и сколько бы в тебя ни стреляли — максимум один-два гола или вообще «сухарь». Когда соперник хоть пятьдесят кинет — ты выигрываешь матч. Но в основном такого не происходит. Один в поле не воин. В одиночку 40 матчей не выиграешь. Расчет — только на командные действия.

«Несколько раз за каждую тренировку — на грани поломанных костей»

Высказываю Андрею крамольную мысль — может, пережитый им перелом и к лучшему. Восстановиться после него удалось сравнительно быстро и без физических и моральных последствий, зато, в отличие от прошлого года (тогда Василевский сыграл в регулярном чемпионате 65 матчей плюс Матч звезд), его не заездят до плей-офф. На данный момент он провел 28 встреч, то есть вряд ли отыграет в регулярке больше полтинника.

Голкипер отчасти соглашается:

— Да, мы обсуждали это. Может, оно и к лучшему, и я все эмоции и силы не растрачу в первой половине сезона. В прошлом году вторая половина вышла не то что плохой, но натужной — по сравнению с первой. Тем не менее не хочу опять через это (перелом, — Прим. И. Р.) проходить.

— Нигде не видел описания эпизода, как вы сломали ногу.

— Во время упражнения человек бросил. Я на рефлексе как-то развернул ногу, чтобы отбить, и шайба попала в ее неприкрытую внутреннюю часть. Еще минут 15 тренировался — думал, попало, бывает, ушиб. Но в какой-то момент решил, что надо сходить в раздевалку посмотреть, — болело не так, как обычно. И все равно до снимка ходил нормально, а вот сразу после него началась жуткая боль.

— Кто ж вам так попал?

Василевский смеется: «Оставим это в секрете. Не русский».

— После этого вас приехали поддержать родители? Видел ваше фото с ними в Инстаграме.

— На самом деле купил им билеты еще месяца за полтора до того! Они должны были приехать на две недели на серию наших домашних игр — там было пять матчей подряд, по-моему. И буквально за два дня до их вылета из России ломаю ногу, представляете? В итоге они прилетели просто навестить. Не было такого — ногу сломал, приезжайте. Просто так совпало.

— Коль скоро о травмах заговорили, нельзя не поднять смежную тему — уменьшение экипировки. Как вы это пережили — учитывая, как взлетела в этом сезоне результативность? И согласны с Сергеем Бобровским, который сказал: «Можно с вратарей еще шлемы снять — по двадцать будет залетать»?

— Тоже заметил, что результативность подросла. В этом сезоне, если у тебя средняя пропускаемость ниже трех голов, ты уже считаешься хорошим вратарем. Статистика показывает, что уменьшение амуниции, видимо, работает — раз больше голов начали забивать.

Я это все понимаю, но одной вещи в лиге не учли. Новая экипировка слабее защищает. Стало больше синяков. Не подумайте, что жалуюсь — ой, синячок маленький. Это без проблем. Но когда тебе каждую тренировку со щелчка куда-нибудь в шею или под ребра попадают, а нагрудник просто-напросто не защищает, — это неприятно.

В прошлом году нормально было. Попадало, но не как сейчас. Нагрудник сидит ближе к шее, а вся энергия шайбы идет непосредственно на твое тело. В лиге считают: давайте, мол, уменьшим нагрудники, чтобы голов больше было. Но там не думают о вратарях и их здоровье. Каждый день по нескольку раз на тренировке все бывает на грани поломанных костей.

После плохих матчей думаю: «Если в ВХЛ поехать — может, меня и возьмут»

Когда видишь спортсмена в игре, но не знаешь его как личность, рисуешь себе определенную картинку. Каков в вашем представлении Василевский? Наверняка человек-спокойствие, никогда не рефлексирующий, не сомневающийся в себе. Почти (всякое же бывает) без нервов — недаром его журналисты Большим Котом прозвали. И вправду большой 190-сантиметровый парень, который со своим хладнокровием обязательно спасет, если партнеры и соперники предоставят ему для того минимальную возможность.

В жизни все, оказывается, сложнее. Спрашиваю Андрея:

— В какой момент энхаэловской карьеры вы точно поняли, что заиграете в НХЛ? И что способны быть здесь основным вратарем?

Василевский смеется и вдруг говорит неожиданное:

— Такого момента еще не настало. На самом деле. Даже после прошлого сезона думал на эту тему — все равно он не идеальный был. После хорошей игры думаешь: «Да, может, где-то и могу». А на следующий день выходишь на игру, три-четыре гола тебе впихивают, и мысли уже такие: «Надо в первую лигу России ехать — может, хоть там меня возьмут». Поэтому нет у меня уверенности, что на сто процентов в любой команде НХЛ я буду первым вратарем.

***

Нет, ну вы представляете? Есть, оказывается, у него рефлексия. Потому что Андрей — живой человек, а живому человеку свойственно сомневаться.

Оказывается, это с детства. На мой вопрос, были ли в ранние годы мысли, стоит ли продолжать заниматься хоккеем, голкипер «Тампы» отвечает:

— Конечно, были. Если сейчас после неудачных матчей думаю: «Как я с такой игрой вообще здесь нахожусь?», то в детстве тем более воспринимал все близко к сердцу. На самом деле очень много было таких моментов, когда хотелось все бросить. Одним словом — сдаться. Думал: «Ну куда я лезу?».

Тем не менее на следующее утро вставал, шел на тренировку, заставлял себя через эти неприятные чувства переступить и работать. Не назову конкретного матча — таких случаев было много. Считаю, это во многом помогло мне сейчас. Потому что тут такие моменты возникают очень часто. Задумываюсь: как так получилось, что я играю в лучшей лиге мира и ничего не могу здесь сделать?! А потом, как в детстве, на следующее утро встаешь, идешь тренироваться и становиться лучше. И забываешь обо всем плохом.

— А ведь внешне не скажешь, что вы склонны в себе копаться.

— В игре стараюсь этого не показывать. Не то что сомневаюсь — пытаюсь быть объективным и строгим к себе. Если ты играешь в лучшей лиге мира, то должен соответствовать ее стандартам. А если не соответствуешь, после плохих игр начинаешь копаться и искать какие-то ответы. Это бывает только после матчей. Я же не засыпаю после них по нескольку часов. Адреналин, мысли всякие… Не пью никаких таблеток от бессонницы, рассчитываю только на свои силы.

— Когда все так через себя пропускаешь, невозможно обойтись совсем без срывов. Что вызвало такую реакцию в недавнем матче с «Сан-Хосе», когда вы, пропустив гол на последней минуте при счете 6:2 в пользу «Тампы», стукнули клюшкой о перекладину и швырнули блин в ворота?

— В том матче мы в первом периоде на последней минуте пропустили, во втором — на первой, в третьем — снова на последней. Наверное, это повлияло на то, что меня немного замкнуло. Честно? Это какая-то клоунада, нельзя так делать. Было очень непрофессионально и некрасиво с моей стороны.

— Исчерпывающе. Не каждый хоккеист даст своему поступку, причем не такому уж вопиющему, такую оценку.

— В оправдание себе могу сказать только то, что не так часто ломаю клюшки в игре. Такое произошло, наверное, первый раз за три года. Поэтому тренер и партнеры ничего мне не сказали. Они знают меня и то, что я сам к себе очень строг и прекрасно все понимаю. Эмоции взяли верх — так иногда бывает у всех. Но повторяю: это непозволительно.

— А можете представить себя уходящим после замены прямо в раздевалку и переодевающимся, как это недавно произошло с Сергеем Бобровским?

— Не знаю всей ситуации, поэтому не могу судить, как бы поступил. В жизни бывают разные моменты, поэтому не хочу это обсуждать. Понимаю, как тяжело быть вратарем.

— Вообще, поддерживаете контакт с нашими голкиперами в НХЛ?

— Нет. Мой круг общения из нынешних игроков лиги — одноклубники Никита Кучеров и Миша Сергачев, плюс Влад Наместников, с которым мы еще в прошлом году вместе играли. Мы все вчетвером очень дружим. И, когда приезжаем в Нью-Йорк, обязательно идем с Намесом на обед или ужин.

— А как же фото в межсезонье с Артемием Панариным на пляже в Тампе?

— Когда видимся — общаемся. Но чтобы созванивались и переписывались — этого нет. А из тех, кто играл в лиге раньше, иногда разговариваем с Евгением Набоковым. Когда он был в «Тампе» — сильно мне помог. И в тренировочном лагере на ужины вместе ходили, и просто общались — на арене и вне ее. Когда меня первый раз из АХЛ вызвали — то же самое. Он очень тепло ко мне отнесся. Человек с огромным опытом игры в НХЛ, знает, что и когда сказать, Набоков очень хорошо на меня повлиял.

***

Услышав про Набокова, которого, кстати, Стив Айзерман во многом специально подписывал для того, чтобы адаптация в команде Василевского прошла более гладко, я нарисовал себе красивую картинку: 11-летний Андрей увидел по телевизору четвертьфинал Олимпиады в Турине Россия — Канада, где Набоков отыграл «насухо», и у него появилась мечта когда-нибудь оказаться на его месте.

Но, оказалось, Турина Василевский не помнит. А вот финал с теми же «Кленовыми листьями» ЧМ-2008 в Квебеке, когда Набоков стал одним из героев первого за 15 лет золота сборной России имени Ильи Ковальчука, — помнит, и хорошо.

Отцовские подзатыльники и школа Третьяка

С Набоковым, помимо совместного первого сезона в «Тампе», их объединяет еще одно — они вратари по наследству. Виктор Набоков когда-то был легендой усть-каменогорского «Торпедо», а Андрей Василевский-старший, известный по выступлениям за тюменский «Рубин» и «Салават Юлаев», закончил играть, когда сыну было девять. То есть перед глазами имелся живой пример для подражания.

Тем не менее ребенок, как и его старший брат Алексей, начинал полевым игроком. Форвардом. Но однажды, как он сам со смехом рассказывает, пришел к папе со словами: «Не хочу бегать по полю, хочу стоять и ничего не делать». Знал бы он тогда, что такое быть хоккейным вратарем, да еще и в НХЛ…

— Наверное, все-таки гены взяли свое, — говорит голкипер «Лайтнинг». — Вот и захотел встать в ворота. На самом деле с каждым годом все больше понимаю, насколько это сложная позиция. Тем не менее ни о чем не жалею. Пока что неплохо выходит.

— Мягко говоря. Папа хотел, чтобы вы пошли по его стопам? И почему брат стал защитником?

— Папа хотел, чтобы мы стали хоккеистами. А вратарями или нет — это, думаю, ему без разницы было. Мы с братом, как я помню, особо не возражали. Все детство играли в хоккей где могли. И дома, и на арене, и во дворе.

— Отец строго воспитывал? Кричал на вас?

— Мог. Мягкого воспитания точно не было. Да, бывали моменты, когда кричал. Например, за то, что плохо отработал на тренировке, где-то похалявил. Он все это видел, естественно. И мог дать мне приличный подзатыльник, чтобы я лучше работал. Все было правильно.

Закончив карьеру, он работал тренером в уфимской СДЮШОР и выходил на мои вратарские тренировки. Он и сейчас там работает, но как главный тренер школы по вратарям. Плюс папа работал со мной в МХЛ, в «Толпаре», где тоже одно время был тренером вратарей.

— Каково маме было иметь дело с двумя вратарями в семье?

— Да мне кажется, она неплохо себя чувствует (улыбается). Не думаю, что мы были какие-то особенные. Хоть и вратари. Мама никогда не жаловалась. И мы повода не давали.

— Папа Александра Овечкина установил сыну таксу в размере десяти рублей за каждый забитый гол. А вам за сухие матчи ничего не полагалось?

Василевский хохочет:

— Нет, обходился без премий. Хотя на самом деле — очень неплохая идея!

— На даче, как у того же Овечкина, ворот не было, где бы вы, допустим, броски брата отражали?

— Ворота были. Но в основном для брата, который по ним бросал. Я же на самом деле не особый любитель быть вратарем, кроме как на реальном льду. И в тех воротах на даче никогда не играл, мне просто не хотелось. Говорил: отработаю свое на льду, а тут меня не просите.

***

Много лет спустя тренер вратарей «Тампы» Франц Жан употребит лестное сравнение: «О чем я подумал, когда впервые увидел Василевского? «Бог ты мой, этот парень — вылитый Третьяк!» Сам голкипер по этому поводу говорит:

— Может, какие-то слова со стороны тренера вратарей насчет этого и были. Но, скорее, в шутку. А если он и сравнивал, то, думаю, только по самоотдаче на игре и тренировках. Может, еще по спокойствию (я бы добавил сюда довольно близкие габариты: рост Третьяка — 185 см, — Прим. И. Р.). Но движения голкиперов тогда и сейчас — это огромная разница. Два разных мира.

Что интересно, я был в школе Третьяка в Москве. Лет в десять. Мы с папой приезжали и вместе с другими маленькими вратарями занимались дней пять. Особо ничего из того, что делали там, не помню — только то, что было классно. Какие-то движения, может, на рефлекторном уровне и запомнил, хотя сейчас не воспроизведу. В целом не думаю, что что-то сильно отложилось. У него же там столько вратарей было…

***

Хоть и не отпечатались занятия Третьяка в памяти у Василевского-младшего, но тоже ведь штрих — отец не поленился привезти мальчишку из Уфы в Москву, чтобы тот, пусть и в течение пяти дней, что-то впитал от величайшего вратаря всех времен. Ничто и никогда не проходит даром.

— Сейчас какие-то советы отец дает?

— Иногда может что-нибудь написать. Но он понимает, что мне уже особо говорить ничего не надо — я и сам все понимаю, что надо сделать, чтобы в психологическом плане быть сильнее. Не всегда, конечно, но понимаю. Тем не менее папа очень сильно на меня повлиял. Передал мне свой огромный опыт.

В АХЛ я первые два месяца вообще никакой был

Конкретного дня или увиденного по телевизору матча, после которого у Василевского появилась мечта попасть в НХЛ, он не помнит. Потому что это было очень рано.

— С самого детства, — вспоминает он. — Где-то что-то увидел по телевизору, хотя трансляции найти было намного труднее; услышал от одного, от другого… Все вокруг говорили об НХЛ как о лучшей лиге мира. И о том, что все хотят туда попасть. Сам тоже стал таким.

Помню, у меня висел на стене постер Роберто Люонго, когда он еще за «Ванкувер» играл. Уже не помню откуда у меня появился хоккейный журнал, в котором было два постера — Люонго и Мартина Бродера. Но повесил я почему-то только Люонго. И было очень классно, когда в первый раз сыграл против «Пантерз», ворота которых защищал именно Роберто. После игры встретился с ним и сказал, что, когда жил в России, он был одним из самых любимых моих вратарей, и для меня стало большой честью сыграть против него. Мы сделали совместную фотографию, которую, кстати, я никуда не выкладывал. Потому что это очень личное.

***

Андрей понял, что он что-то собой представляет, когда его дважды взяли в юниорскую сборную России, U-18, с партнерами старшего возраста — сначала на ЧМ-2010 в Белоруссию за 92-й год рождения (при том что он сам — 94-го), а год спустя в Германию с 93-м. На обоих соревнованиях он был в основе, провел пять и шесть игр соответственно.

— После этих двух турниров подумал — если я за ребят постарше поехал, значит, видимо, что-то могу. От этого стимул становился еще больше, работал еще усерднее.

***

До отъезда в НХЛ сборная России в его жизни была пять лет подряд. Причем юниорская плавно перетекала в молодежную (в 2012-м он играл в обеих), а молодежная — в первую. В 2014-м Василевский сыграл за обе, причем две победы в двух матчах со всего одной пропущенной шайбой на взрослом ЧМ в Минске сделали его полноценным чемпионом мира.

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