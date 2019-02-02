Российский голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 2 февраля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 2 февраля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Василевский в матче против «Айлендерс» (1:0 Б) отразил все 36 бросков по воротам, оформив четвертый шатаут в сезоне.
Второй звездой дня стал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, который забросил две шайбы в матче против «Оттавы» (5:3).
Третьей звездой дня стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в матче против «Баффало» (7:3). Форвард преодолел рубеж в 900 очков в матчах регулярных чемпионатов, всего в его активе 903 очка (343 шайбы + 560 передач).