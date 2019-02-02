Российский голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

Василевский в матче против «Айлендерс» (1:0 Б) отразил все 36 бросков по воротам, оформив четвертый шатаут в сезоне.

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Второй звездой дня стал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, который забросил две шайбы в матче против «Оттавы» (5:3).