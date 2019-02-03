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01:36 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли «Монреаль»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли на выезде «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Матч в Монреале завершился победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Монреаля» шайбы забросили Йеспери Котканиеми (6-я минута) и Филлип Дано (37), у «Нью-Джерси» отличились Уилл Батчер (20) и Нико Хишир (52), который оформил дубль на второй минуте овертайма и принес победу своей команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет дома 5 февраля против «Лос-Анджелес Кингз». «Монреаль» 3 февраля примет «Эдмонтон».

Монреаль Канадиенс 2:3 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Нью-Джерси Дэвилз
2.02.2019, 22:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Хайнс
Вратари
Антти Ниеми Маккензи Блэквуд
1-й период
05:22 Еспери Котканиеми (А. Лехконен, Джор. Бенн)
17:22 Джорди Бенн
17:42 Ши Уэбер
Уилл Батчер (К. Палмиери, М. Юханссон) 19:16
2-й период
Майлс Вуд 24:02
Кертис Гэбриел 34:25
36:33 Филлип Дано (Дж. Питри, М. Доми)
3-й период
45:10 Джорди Бенн
Блейк Коулман 49:17
Нико Хишир (К. Руни) 51:26
Овертайм
Нико Хишир (М. Мюллер) 61:56
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Е. Котканиеми (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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