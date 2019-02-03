Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли «Монреаль»

Матч в Монреале завершился победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Монреаля» шайбы забросили Йеспери Котканиеми (6-я минута) и Филлип Дано (37), у «Нью-Джерси» отличились Уилл Батчер (20) и Нико Хишир (52), который оформил дубль на второй минуте овертайма и принес победу своей команде.