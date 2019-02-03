Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли «Монреаль»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли на выезде «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли на выезде «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч в Монреале завершился победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Монреаля» шайбы забросили Йеспери Котканиеми (6-я минута) и Филлип Дано (37), у «Нью-Джерси» отличились Уилл Батчер (20) и Нико Хишир (52), который оформил дубль на второй минуте овертайма и принес победу своей команде.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведет дома 5 февраля против «Лос-Анджелес Кингз». «Монреаль» 3 февраля примет «Эдмонтон».
|Монреаль Канадиенс
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2:3 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Клод Жюльен
|Джон Хайнс
|Антти Ниеми
|Маккензи Блэквуд
|1-й период
|05:22
|Еспери Котканиеми (А. Лехконен, Джор. Бенн)
|17:22
|Джорди Бенн
|17:42
|Ши Уэбер
|Уилл Батчер (К. Палмиери, М. Юханссон)
|19:16
|2-й период
|Майлс Вуд
|24:02
|Кертис Гэбриел
|34:25
|36:33
|Филлип Дано (Дж. Питри, М. Доми)
|3-й период
|45:10
|Джорди Бенн
|Блейк Коулман
|49:17
|Нико Хишир (К. Руни)
|51:26
|Овертайм
|Нико Хишир (М. Мюллер)
|61:56
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|М. Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Е. Котканиеми (Монреаль Канадиенс)