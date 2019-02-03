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08:09 (мск), источник: ТАСС

Три очка Тарасенко позволили «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

ТАСС, 3 февраля. «Сент-Луис» победил «Коламбус» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Райан О’Райли (9-я минута), Карл Гуннарссон (20), Владимир Тарасенко (47) и Оскар Сундквист (60).

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У хозяев отличились Оливер Бьоркстранд (47) и Пьер-Люк Дюбуа (58).

Тарасенко также отметился результативной передачей, на счету российского форварда теперь 35 (18 шайб + 17 передач) очков в сезоне. В составе «Коламбуса» две голевые передачи отдал нападающий Артемий Панарин, в его активе 59 (20+39) очков в текущем чемпионате.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» (51 очко) занимает 10-е место, «Коламбус» (59) идет восьмым на Востоке.

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В другом матче дня «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:4, одну из шайб в составе гостей на свой счет записал нападающий Илья Ковальчук.

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«Флорида» на домашней площадке победила «Вегас» со счетом 3:1, форвард хозяев Евгений Дадонов не реализовал буллит.

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«Виннипег» обыграл дома «Анахайм» со счетом 9:3, «Джетс» повторили рекорд франшизы по количеству голов в одном матче, установленный в 1995 году.

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«Оттава» проиграла на своем льду «Детройту» — 0:2.

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«Торонто» дома победил «Питтсбург» со счетом 3:2, российский форвард гостей Евгений Малкин пропускал матч из-за травмы.

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