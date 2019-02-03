«Тампа» победила «Рейнджерс» в матче НХЛ. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне
ТАСС, 3 февраля. «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 февраля. «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (7-я минута), Эрик Чернак (25) и Стивен Стэмкос (29). У проигравших отличились Матс Цуккарелло (37) и Кевин Хейз (47).
Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу, набрав 80-е (22 шайбы + 58 передач) очко в сезоне. Он установил рекорд франшизы, преодолев эту планку за 52 сыгранных матча, предыдущее достижение принадлежало Венсану Лекавалье, который в сезоне-2006/07 достиг этой отметки в 60-й встрече. Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров сезона.
«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков. «Рейнджерс» с 51 очком занимают 12-е место.
В другом матче «Даллас» обыграл на выезде «Нэшвилл» со счетом 3:1, российский нападающий гостей Александр Радулов отметился результативной передачей.
«Чикаго» одержал четвертую победу подряд, обыграв в гостях «Миннесоту» в овертайме — 4:3.