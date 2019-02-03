«Ванкувер» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Голдобин забросил шайбу
ТАСС, 3 февраля. «Ванкувер» со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 февраля. «Ванкувер» со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейк Виртанен (2-я минута), Брок Босер (7), Антуан Руссель (28), Тайлер Мотт (36) и российский форвард Николай Голдобин (54), у «Колорадо» шайба на счету Мэтта Калверта.
Для 23-летнего россиянина эта шайба стала шестой в сезоне, также на его счету 18 результативных передач. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 21 бросок из 26. Защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.
«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав в 52 матчах 54 очка, «Колорадо» идет девятым с 52 очкми в 52 играх. В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Филадельфии» 5 февраля, «Колорадо» днем позднее примет на своей арене «Коламбус».
|Колорадо Эвеланш
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1:5
(0:2, 1:2, 0:1)
|Ванкувер Кэнакс
|Джаред Беднар
|Трэвис Грин
|Семен Варламов
|Якоб Маркстрем
|1-й период
|Джейк Виртанен (А. Руссель, Б. Саттер)
|01:32
|Брок Бозер (Э. Петтерссон)
|06:04
|Александр Эдлер
|19:48
|2-й период
|Александр Эдлер
|25:00
|Антуан Руссель (Дж. Виртанен, Бо Хорват)
|27:30
|31:18
|Мэттью Колверт (Н. Задоров, М. Нието)
|Тайлер Мотт (Т. Стэчер)
|35:17
|Джейк Виртанен
|38:53
|3-й период
|44:30
|Карл Седерберг
|52:16
|Мэттью Колверт
|Николай Голдобин (Дж. Лейво, Б. Хаттон)
|53:59
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Дж. Виртанен (Ванкувер Кэнакс), М. Колверт (Колорадо Эвеланш)