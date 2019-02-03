«Ванкувер» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Голдобин забросил шайбу

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джейк Виртанен (2-я минута), Брок Босер (7), Антуан Руссель (28), Тайлер Мотт (36) и российский форвард Николай Голдобин (54), у «Колорадо» шайба на счету Мэтта Калверта.

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Для 23-летнего россиянина эта шайба стала шестой в сезоне, также на его счету 18 результативных передач. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 21 бросок из 26. Защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав в 52 матчах 54 очка, «Колорадо» идет девятым с 52 очкми в 52 играх. В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Филадельфии» 5 февраля, «Колорадо» днем позднее примет на своей арене «Коламбус».