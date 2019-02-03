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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Голдобин забросил шайбу

ТАСС, 3 февраля. «Ванкувер» со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джейк Виртанен (2-я минута), Брок Босер (7), Антуан Руссель (28), Тайлер Мотт (36) и российский форвард Николай Голдобин (54), у «Колорадо» шайба на счету Мэтта Калверта.

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Для 23-летнего россиянина эта шайба стала шестой в сезоне, также на его счету 18 результативных передач. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 21 бросок из 26. Защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав в 52 матчах 54 очка, «Колорадо» идет девятым с 52 очкми в 52 играх. В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Филадельфии» 5 февраля, «Колорадо» днем позднее примет на своей арене «Коламбус».

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Колорадо Эвеланш 1:5
(0:2, 1:2, 0:1)
Ванкувер Кэнакс
3.02.2019, 06:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Трэвис Грин
Вратари
Семен Варламов Якоб Маркстрем
1-й период
Джейк Виртанен (А. Руссель, Б. Саттер) 01:32
Брок Бозер (Э. Петтерссон) 06:04
Александр Эдлер 19:48
2-й период
Александр Эдлер 25:00
Антуан Руссель (Дж. Виртанен, Бо Хорват) 27:30
31:18 Мэттью Колверт (Н. Задоров, М. Нието)
Тайлер Мотт (Т. Стэчер) 35:17
Джейк Виртанен 38:53
3-й период
44:30 Карл Седерберг
52:16 Мэттью Колверт
Николай Голдобин (Дж. Лейво, Б. Хаттон) 53:59
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Дж. Виртанен (Ванкувер Кэнакс), М. Колверт (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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