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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус» не разрешит клубам общаться с Панариным о новом контракте до обмена

«Коламбус Блю Джекетс» не разрешит клубам, заинтересованным в переходе нападающего Артемия Панарина, общаться с игроком по поводу нового контракта до проведения сделки.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее Панарин рассказал, что не будет вести переговоры о новом соглашении до конца сезона.

«Говорят, что “Коламбус” не разрешит клубам общаться с Панариным до обмена», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

По итогам недавнего матча с «Виннипег Джетс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ Панарин стал только седьмым незадрафтованным игроком в истории лиги (начиная с сезона-1963/64, когда появился драфт), забивавшим 20 или более голов в каждом из четырёх сезонов со старта карьеры в лиге.

Коламбус Блю Джэкетс
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