Овечкин всех обманул. От Александра Великого ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска

Воскресного матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» с нетерпением ждали по обе стороны океана. Причина на поверхности — в этой игре Александр Овечкин мог стать самым результативным русским игроком в истории лучшей лиги мира. Событие знаковое. И для Америки, и, тем более, для России.

Для того, чтобы переписать историю Ови достаточно было набрать всего одно очко. Казалось, он сделает это без труда. Главная причина такой уверенности — состояние форварда «Кэпиталз». Свой предыдущий матч он сыграл 23 января, после чего как следует отдохнул. Овечкин расслаблялся в кругу семьи, плавал с дельфинами, отплясывал с племянницей, ходил на концерт Александра Розенбаума. В общем, занимался всем, кроме хоккея. Остальные хоккеисты «Вашингтона» возобновили чемпионат в пятницу, но капитан команды наблюдал за победой над «Калгари» с трибуны — его дисквалифицировали на одну игру за отказ от участия в Матче звезд. У русской звезды получился настоящий отпуск, который должен был помочь форварду в игре с «Бостоном» решить главную и не самую сложную задачу.

Начал чемпион неважно — сразу схватил два удаления, а выстояв в меньшинстве, бездарно потратил свою попытку разыграть лишнего. Оживил хозяев именно Овечкин, который в рамках одной смены сначала проскочил между двумя соперниками и ушел ногами от Здено Хары, но не реализовал выход один на один, а через несколько секунд опасно бросал из правого круга вбрасывания.

Вообще, Ови летал по льду, а вот этот финт все на том же Харе стал едва ли не главным украшением стартовых 20 минут.

Не слишком богатым на события получился и второй период. Самый опасный момент первой половины игрового отрезка не реализовал форвард «Брюинз» Тори Круг. После обреза чеха Михала Кемпни американец стрелял по воротам Брэйдена Холтби с убойной позиции, но попал прямо в голкипера. «Вашингтон» же впустую провел еще две минуты в большинстве. «Кэпиталз» раз за разом пытались вывести на бросок Овечкина, гости эти варианты прочитывали, а когда шайба дважды все-таки дошла до россиянина, он промахивался по шайбе. Ничем, кроме желания поскорее набрать результативный балл, это не объяснить.

А затем «Бостон» забил. Давид Пастрняк, Тори Круг и Давид Крейчи нарисовали очень симпатичную комбинацию и последнему оставалось только не промахнуться по пустому углу. Ну и по шайбе, естественно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6A-IbxWUD3I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дебюте третьей двадватиминутки Овечкин чуть было не подарил «Бостону» второй гол. Русский нападающий замешкался на синей линии чужой зоны, шайбой завладел Брэд Маршан, которого, к счастью для Ови, спокойно зачехлил Холтби. Вообще, после содержательного первого периода, дальше у потенциального героя вечера все стало валиться из рук — выглядел он откровенно плохо.

Справедливости ради, весь «Вашингтон» впереди был не особо изобретателен. Когда на льду находился капитан «Кэпиталз» его партнеры пытались непременно довести шайбу до него, но ничего дельного из этого не получалось. Не лучше шли дела и у остальных сочетаний. В середине периоде пожар у ворот Тууки Раска устроила троица Кузнецов — Яшкин — Конноли, но русский чех в решающий момент не попал в створ. Первая за матч стоящая позиционная атака вдохновила «Вашингтон», вскоре Овечкин заработал на себе удаление, но все испортил Ти Джей Оши, быстро уровнявший составы.