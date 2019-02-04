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01:41 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 4 февраля. «Монреаль» в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Ши Уэбер (3-я минута), Макс Доми (22), Йеспери Котканиеми (54) и Джонатан Друэн (61). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (10, 35) и Коннор Макдэвид (29).

«Монреаль» набрал 64 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет 12-м на Западе с 51 очком.

В параллельном матче «Калгари» в гостях обыграл «Каролину» со счетом 4:3 благодаря голам Элиаса Линдхольма, Дерека Райана, Гарнета Хэтэуэя и Ноа Хэнифина. У хозяев шайбы на счету Теуво Терявяйнена, Дуги Хэмилтона и Себастьяна Ахо.

18-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2».

«Калгари» с 73 очками лидирует в таблице Западной конференции, «Каролина» (56 очков) идет 10-й на Востоке.

Монреаль Канадиенс 4:3 ОТ
(1:1, 1:2, 1:0)
Эдмонтон Ойлерз
3.02.2019, 22:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Кен Хичкок
Вратари
Кэри Прайс Микко Коскинен
1-й период
Мэттью Беннинг 01:34
02:23 Ши Уэбер (Дж. Друэн)
Леон Драйзайтль 03:28
07:42 Макс Доми
Леон Драйзайтль (М. Лучич, Д. Нерс) 09:44
2-й период
21:09 Макс Доми (Дж. Питри, П. Байрон)
Крис Расселл 22:24
23:18 Джонатан Друэн
Леон Драйзайтль 23:18
26:27 Джорди Бенн
Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс, Д. Нерс) 28:05
34:28 Ши Уэбер
Леон Драйзайтль (А. Чейссон, Р. Ньюджент-Хопкинс) 34:55
38:06 Макс Доми
3-й период
Адам Ларссон 43:49
53:35 Еспери Котканиеми (М. Доми, Т. Татар)
Овертайм
60:58 Джонатан Друэн (Ф. Дано, В. Мете)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Доми (Монреаль Канадиенс), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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