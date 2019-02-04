«Монреаль» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ши Уэбер (3-я минута), Макс Доми (22), Йеспери Котканиеми (54) и Джонатан Друэн (61). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (10, 35) и Коннор Макдэвид (29).

«Монреаль» набрал 64 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет 12-м на Западе с 51 очком.

В параллельном матче «Калгари» в гостях обыграл «Каролину» со счетом 4:3 благодаря голам Элиаса Линдхольма, Дерека Райана, Гарнета Хэтэуэя и Ноа Хэнифина. У хозяев шайбы на счету Теуво Терявяйнена, Дуги Хэмилтона и Себастьяна Ахо.

18-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2».