«Монреаль» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
ТАСС, 4 февраля. «Монреаль» в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 февраля. «Монреаль» в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ши Уэбер (3-я минута), Макс Доми (22), Йеспери Котканиеми (54) и Джонатан Друэн (61). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (10, 35) и Коннор Макдэвид (29).
«Монреаль» набрал 64 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет 12-м на Западе с 51 очком.
В параллельном матче «Калгари» в гостях обыграл «Каролину» со счетом 4:3 благодаря голам Элиаса Линдхольма, Дерека Райана, Гарнета Хэтэуэя и Ноа Хэнифина. У хозяев шайбы на счету Теуво Терявяйнена, Дуги Хэмилтона и Себастьяна Ахо.
18-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2».
«Калгари» с 73 очками лидирует в таблице Западной конференции, «Каролина» (56 очков) идет 10-й на Востоке.
|Монреаль Канадиенс
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4:3 ОТ
(1:1, 1:2, 1:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Клод Жюльен
|Кен Хичкок
|Кэри Прайс
|Микко Коскинен
|1-й период
|Мэттью Беннинг
|01:34
|02:23
|Ши Уэбер (Дж. Друэн)
|Леон Драйзайтль
|03:28
|07:42
|Макс Доми
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, Д. Нерс)
|09:44
|2-й период
|21:09
|Макс Доми (Дж. Питри, П. Байрон)
|Крис Расселл
|22:24
|23:18
|Джонатан Друэн
|Леон Драйзайтль
|23:18
|26:27
|Джорди Бенн
|Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс, Д. Нерс)
|28:05
|34:28
|Ши Уэбер
|Леон Драйзайтль (А. Чейссон, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|34:55
|38:06
|Макс Доми
|3-й период
|Адам Ларссон
|43:49
|53:35
|Еспери Котканиеми (М. Доми, Т. Татар)
|Овертайм
|60:58
|Джонатан Друэн (Ф. Дано, В. Мете)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|М. Доми (Монреаль Канадиенс), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)