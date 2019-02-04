Вратарь «Бостона» Раск признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 4 февраля. Финский голкипер «Бостона» Туукка Раск назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
ТАСС, 4 февраля. Финский голкипер «Бостона» Туукка Раск назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
В воскресенье «Бостон» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Вашингтон», одержав победу над «Кэпиталз» впервые за почти пять лет. Раск сумел сохранить ворота в неприкосновенности, отразив 24 броска, а также установил новый рекорд клуба по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Победа в игре с «Вашингтоном» стала для 31-летнего голкипера 253-й, он превзошел достижение канадца Тайни Томпсона, выступавшего в составе «Бостона» с 1928 года по 1931 год.
Второй звездой назвали канадского форварда «Монреаля» Джонатана Друэна, забросившего победную шайбу в овертайме матча против «Эдмонтона» (4:3). Также Друэн записал на свой счет результативную передачу.
Третьей звездой стал американский нападающий «Калгари» Дерек Райан, который в победном матче против «Каролины» (4:3) забросил шайбу, а также отдал голевой пас, когда команда находилась в меньшинстве.