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08:05 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Бостона» Раск признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 4 февраля. Финский голкипер «Бостона» Туукка Раск назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

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Источник: AP 2019

В воскресенье «Бостон» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Вашингтон», одержав победу над «Кэпиталз» впервые за почти пять лет. Раск сумел сохранить ворота в неприкосновенности, отразив 24 броска, а также установил новый рекорд клуба по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Победа в игре с «Вашингтоном» стала для 31-летнего голкипера 253-й, он превзошел достижение канадца Тайни Томпсона, выступавшего в составе «Бостона» с 1928 года по 1931 год.

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Второй звездой назвали канадского форварда «Монреаля» Джонатана Друэна, забросившего победную шайбу в овертайме матча против «Эдмонтона» (4:3). Также Друэн записал на свой счет результативную передачу.

Третьей звездой стал американский нападающий «Калгари» Дерек Райан, который в победном матче против «Каролины» (4:3) забросил шайбу, а также отдал голевой пас, когда команда находилась в меньшинстве.

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