«Дедовщина перевернула мою карьеру». Как сын украинки и нигерийца изменил американский хоккей

Аким Алиу родился почти 30 лет назад в Нигерии. В африканской стране он прожил всего несколько месяцев, после чего семья переехал на родину матери мальчика — в Киев. Спустя еще 10 лет Аким и его родители эмигрировали в Канаду, где и начался путь парня в большой хоккей. Североамериканский сайт Sportsnet рассказал грустную историю очень отважного спортсмена и человека.

В 2005-м Аким был выбран под шестым номером на драфте юниорской лиги Онтарио — он оказался в команде «Виндзор Спитфайрз». Отношения с новыми партнерами у 16-летнего игрока не заладились с самого начала. Во время одной из предсезонных поездок на автобусе старожилы «Виндзора» попытались заставить Алиу и еще троих новичков раздеться, после чего планировали запереть их в туалете. Молодежь выполнила требования старших партнеров. Отказался только Аким.

Через несколько дней последовало продолжение. Капитан «Спитфайрз» Стив Дауни на тренировке исподтишка ударил Алиу и выбил ему семь зубов. Новичок снова продемонстрировал свой характер. Получив необходимую помощь от доктора, он вернулся на лед и вызвал Дауни на бой. На занятии присутствовал оператор местной телевизионной компании, который и снял драку юниоров. Вскоре домашний телефон Акима разрывался от звонков репортеров.

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В общении со СМИ 16-летний хоккеист повел себя довольно необычно. С одной стороны, он подробно описал инцидент, произошедший в автобусе. С другой, отказался сдавать своих партнеров и называть конкретные фамилии участников этого происшествия. «Не хотелось бы, чтобы ребят из-за меня дисквалифицировали», «Возможно они пошутили, а я вот так это воспринял» — целью Акима было рассказать хоккейной общественности о проблеме дедовщины, а не сломать карьеру кому-то из игроков «Виндзора». Еще один интересный штрих — Алиу скрыл от журналистов тот факт, что полиция предлагала его родителям выдвинуть обвинения против Дауни, но сам пострадавший попросил отца и мать этого не делать.

Это моя история, мой личный опыт, я не осуждаю других за то, что они думают иначе. У меня нет никакой злости к игрокам команды, персоналу или тренерам из-за того, что случилось. Я в долгу перед тренерским штабом и сотрудниками клуба, которые превратили меня в игрока и дали шанс на хоккейную мечту. Аким Алиу, хоккеист

Людям, которые знали Акима до переезда в Виндзор, не надо объяснять, почему он поступал именно так. С первых дней жизни в Канаде этот парень привык к трудностям — семья жила на пособие, а над мальчишкой из-за незнания языка издевались сверстники. Уже тогда он учился стоять за себя. Несправедливость — главное, что Алиу не любит в жизни.

После конфликта с Дауни Аким был дисквалифицирован на одну игру, но в Северной Америке уверены, что для него это были не все последствия. Несмотря на высокий номер на драфте OHL он не получил приглашения на Мировой Кубок вызова, проигнорировали Алиу и тренеры сборной Канады до 18 лет. В этом не было бы ничего удивительного, но в игре лучших проспектов CHL парень показал самое быстрое катание, а результаты его тестов накануне драфта НХЛ-2007 говорили о том, что он входит в число элитных игроков своего возраста.

Я твердо уверен, что публичность вокруг инцидента с дедовщиной в «Виндзоре» перевернулая мою карьеру. Я до сих пор не в состоянии восстановить свою репутацию. Я был унижен, подвергся физическому насилию, но люди почему-то смотрели на меня, как на злодея. Аким Алиу, хоккеист

На драфте Алиу был выбран только во втором раунде под общим 56-м номером, а его карьера в НХЛ на данный момент (Акиму — 29 лет) ограничилась семью матчами. В них, к слову, нападающий успел забросить две шайбы и отдать один ассист — не такая уж плохая статистика.

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Аким сменил с десяток команд в АХЛ, поиграл за хабаровский «Амур» в КХЛ, засветился в шведской и словацкой лигах. Но, как утверждает он сам, никогда не терял надежды все-таки заиграть в НХЛ. Шансов попасть туда у хоккеиста было бы гораздо больше, если бы не тот инцидент с дедовщиной — в этом уверены скауты, тренеры, которые работали с Алиу, и другие эксперты. Игрок даже сменил амплуа и стал защитником, чтобы осуществить свою мечту, но пока каждое лето он приезжает в тренировочные лагеря разных клубов сильнейшей лиге мира и не получает после их завершения предложений продолжить сотрудничество.

Впрочем, за океаном считают, что главную победу в своей карьеру Алиу уже одержал. Смелость, благодаря которой он не побоялся рассказать всем о творившейся в «Виндзоре» дедовщине, позволила сотням молодых игроков избежать аналогичных проблем. Политика OHL в этом вопросе тоже серьезно изменилась:

«Мы приняли серьезные меры и дали понять всем клубам и игрокам, что считаем дедовщину неприемлимой. После инцидента в Виндзоре мы сильно изменили свой подход к подобным ситуациям. Мы ежегодно объясняем каждому игроку — дедовщина недопустима. И они обязаны подписать специальный документ, который обязует их соблюдать эту политику», — рассказывает комиссар лиги Дэвид Брэнч.

По словам того же Брэнча, сегодня команды обязаны консультироваться с лигой и получать одобрение по любым ситуациям, так или иначе связанным с опасностью дедовщины. Например, если в клубе хотят, чтобы новички собирали шайбы или помогали персоналу загружать оборудование в автобус, они должны получить на это разрешение.

После того, как Алиу сделал дедовщину в хоккейных юниорских лигах Северной Америки достоянием общественности, были опубликованы еще десятки подобных историй из прошлого. А вот с 2005-го года, когда 16-летний темнокожий парень отказался стоять голым в туалете автобуса, ни одного подобного инцидента не произошло. Обидчик Акима Стив Дауни позже выиграл золото молодежного чемпионата мира, но, кажется, тот человек, который 13 лет назад не захотел становиться его жертвой, сделал для североамериканского хоккея гораздо больше.