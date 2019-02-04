Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?

Источник: AP 2019

В «Вашингтоне» устали от постоянных удалений, и в матче с «Бостоном» главный тренер Тодд Рирден пошёл на решительные меры. Удалился? Присядь на лавку и подумай о своём поведении. Под раздачу попал и Евгений Кузнецов.

Рирден устал терпеть удаления

В начале первого периода удалился Дмитрий Яшкин, и сразу после того как «столичные» «убили» меньшинство, в штрафбокс отправился Кузнецов. Оба получили штрафы за неаккуратную игру клюшкой — задержку и удар. Рирден в интервью во время матча заявил: «Если игроки продолжат удаляться за игру клюшкой, они начнут пропускать смены и перестанут выходить в равных составах». И тут же исполнил свою угрозу. Кузнецов вышел на одну смену в большинстве, после чего не появлялся на льду до второго периода, как и Яшкин. Его место во второй тройке временно занял Ник Доуд.

Позже оказалось, что решение Рирдена не было сиюминутным порывом, более того, его поддержало руководство клуба. Об этом рассказал аналитик NBC Майк Милбери: «Генеральный менеджер Брайан Маклеллан подтолкнул тренера к этому. Он хочет, чтобы команда была более дисциплинированной и жёсткой, это поможет им преодолеть возникшие трудности».

Удаления — это больная мозоль «Вашингтона». Команда продолжает занимать место в топ-3 дивизиона, но с середины января до сегодняшнего дня выиграла только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).

Понятно, почему Рирден недоволен и почему даёт своим игрокам знак — так больше нельзя. «Вашингтон», кстати, в остальное время матча с «Бостоном» удалился лишь раз — в середине третьего периода, но всё равно проиграл со счётом 0:1. Если брать в целом по сезону, «Вашингтон» является самой недисциплинированной командой (181 меньшинство). Кроме ненужных штрафов, в последнее время игроки постоянно допускают чудовищные потери во всех зонах. Ошибка того же Кузнецова чуть не стоила «Вашингтону» гола, пропущенного в большинстве.

Куда делись голы Кузнецова?

Понятно, что в данном случае на скамейку мог быть отправлен любой, не только Кузнецов или Яшкин. Но насколько хорошо Евгений играет по сравнению с предыдущим сезоном, который он провёл сильно и завершил фантастическим плей-офф?

Статистика Кузнецова

Кузнецов и раньше не был номинантом на «Леди Бинг» — в прошлом году он занимал третье место в команде по количеству удалений после Тома Уилсона и Брукса Орпика, сейчас находится на втором месте после Михала Кемпны. Евгений также заметно просел в игре на вбрасываниях, впервые в карьере выигрывая меньше 43% попыток. Впрочем, в этом компоненте наши соотечественники традиционно уступают североамериканцам, а в победном плей-офф такой же низкий процент (38,15) не помешал Кузнецову доминировать на льду.

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