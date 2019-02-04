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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?

Как бы «Кэпиталз» не пролетели мимо плей-офф.

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Источник: AP 2019

В «Вашингтоне» устали от постоянных удалений, и в матче с «Бостоном» главный тренер Тодд Рирден пошёл на решительные меры. Удалился? Присядь на лавку и подумай о своём поведении. Под раздачу попал и Евгений Кузнецов.

Рирден устал терпеть удаления

В начале первого периода удалился Дмитрий Яшкин, и сразу после того как «столичные» «убили» меньшинство, в штрафбокс отправился Кузнецов. Оба получили штрафы за неаккуратную игру клюшкой — задержку и удар. Рирден в интервью во время матча заявил: «Если игроки продолжат удаляться за игру клюшкой, они начнут пропускать смены и перестанут выходить в равных составах». И тут же исполнил свою угрозу. Кузнецов вышел на одну смену в большинстве, после чего не появлялся на льду до второго периода, как и Яшкин. Его место во второй тройке временно занял Ник Доуд.

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Позже оказалось, что решение Рирдена не было сиюминутным порывом, более того, его поддержало руководство клуба. Об этом рассказал аналитик NBC Майк Милбери: «Генеральный менеджер Брайан Маклеллан подтолкнул тренера к этому. Он хочет, чтобы команда была более дисциплинированной и жёсткой, это поможет им преодолеть возникшие трудности».

Удаления — это больная мозоль «Вашингтона». Команда продолжает занимать место в топ-3 дивизиона, но с середины января до сегодняшнего дня выиграла только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).

Понятно, почему Рирден недоволен и почему даёт своим игрокам знак — так больше нельзя. «Вашингтон», кстати, в остальное время матча с «Бостоном» удалился лишь раз — в середине третьего периода, но всё равно проиграл со счётом 0:1. Если брать в целом по сезону, «Вашингтон» является самой недисциплинированной командой (181 меньшинство). Кроме ненужных штрафов, в последнее время игроки постоянно допускают чудовищные потери во всех зонах. Ошибка того же Кузнецова чуть не стоила «Вашингтону» гола, пропущенного в большинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куда делись голы Кузнецова?

Понятно, что в данном случае на скамейку мог быть отправлен любой, не только Кузнецов или Яшкин. Но насколько хорошо Евгений играет по сравнению с предыдущим сезоном, который он провёл сильно и завершил фантастическим плей-офф?

Статистика Кузнецова

Кузнецов и раньше не был номинантом на «Леди Бинг» — в прошлом году он занимал третье место в команде по количеству удалений после Тома Уилсона и Брукса Орпика, сейчас находится на втором месте после Михала Кемпны. Евгений также заметно просел в игре на вбрасываниях, впервые в карьере выигрывая меньше 43% попыток. Впрочем, в этом компоненте наши соотечественники традиционно уступают североамериканцам, а в победном плей-офф такой же низкий процент (38,15) не помешал Кузнецову доминировать на льду.

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Чуть снизилась результативность, в целом не критично, но тревожные звоночки всё равно есть. Во-первых, низкий процент реализации бросков, в трёх предыдущих сезонах россиянин ни разу не опускался ниже 10%. Если взять реализацию без учёта игры в большинстве, то там вообще всё плохо — 2,74%. Хуже только у Джууса и Зигенталера — двух молодых защитников. Неудивительно, что только три из 10 голов Кузнецова пришлись на игру в равных составах. Ещё сильнее эту статистику подпортила длительная безголевая серия, которая тянулась с начала декабря по середину января. В качестве ассистента Евгений выступает примерно на том же уровне, что и в прошлом году, в среднем делая по 0,7 голевых передач за игру, но стоит обратить на количество вторых передач, в прошлом году их было 40%, в этом — больше половины.

Если в атаке Кузнецов стал играть хуже, то в обороне как минимум не лучше. В общем-то, в этом нет ничего страшного, у него и без этого немало великолепных качеств. Рирден продолжает экспериментировать — разбил связку Кузнецова с Овечкиным, отряжал ему на фланги разных партнёров, наконец, недавно даже временно переводил его в третье звено. Кузнецов периодически выдаёт шикарные матчи, но основная проблема пока не решена. Это сейчас — главная головная боль Рирдена. Его задача — не только сделать команду более дисциплинированной, но и разобраться с игрой Кузнецова. И лучше делать это не показательными наказаниями, а постараться найти оптимальные сочетания. В конце матча с «Бостоном» Кузнецов выходил в связке с Овечкиным, возможно, стоит вернуться к этому сочетанию на постоянной основе, ведь оно уже не раз приносило плоды?

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