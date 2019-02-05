Две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Лос-Анджелеса» дублем отметился Адриан Кемпе (18-я и 60-я минуты), еще по одной шайбе забросили Анже Копитар (46) и Тайлер Тоффоли (61, ОТ). У «Рейнджерс» отличились Крис Крайде (9), Мика Зибанежад (21) и Адам Маккуэйд (50). После игры лучшим игроком встречи был признан Кемпе (2+1), второй звездой стал Тоффоли (1+1), третьей — Зибанежад (1+1).

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Ковальчук сыграл в матче 15 минут 30 секунд, нанес два броска, сделал две голевые передачи и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего на счету 35-летнего форварда теперь 25 очков (10 шайб + 15 передач) в 42 играх сезона. Российские нападающие «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

«Лос-Анджелес» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции, набрав 46 очков в 52 матчах. «Рейнджерс» идут на 12-м месте в Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 52 игр. В следующем матче «Лос- Анджелес» 6 февраля в гостях сыграет против «Нью-Джерси». «Рейнджерс» 7 февраля дома примет «Бостон».

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Торонто» — «Анахайм» — 6:1;.

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«Филадельфия» — «Ванкувер» — 2:1.