«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова и Гурьянова по результативному пасу

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 4:2). В составе хозяев шайбы забросили Роопе Хинц (24-я минута), Джон Клингберг (43), Радек Факса (44), Маттиас Янмарк (44) и Тайлер Сегин (53), у проигравших отличились Оливер Экман-Ларссон (9), Кевин Коннотон (30), Винни Хиностроза (47) и Алекс Гальченюк (48).

Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали по одной результативной передаче, один «ассист» также записал себе в актив защитник «Аризоны» Илья Любушкин.