«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова и Гурьянова по результативному пасу
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Даллас» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей, обыграв на домашней арене «Аризону».
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Даллас» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей, обыграв на домашней арене «Аризону».
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 4:2). В составе хозяев шайбы забросили Роопе Хинц (24-я минута), Джон Клингберг (43), Радек Факса (44), Маттиас Янмарк (44) и Тайлер Сегин (53), у проигравших отличились Оливер
Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали по одной результативной передаче, один «ассист» также записал себе в актив защитник «Аризоны» Илья Любушкин.
|Даллас Старз
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5:4
(0:1, 1:1, 4:2)
|Аризона Койотс
|Джим Монтгомери
|Рик Токкет
|Бен Бишоп
|Дарси Кюмпер 57:48
|1-й период
|Алекс Гальченюк
|02:12
|07:35
|Джейми Бенн
|Рихард Паник
|07:35
|Оливер Экман-Ларссон (Н. Казинс, К. Келлер)
|08:39
|10:07
|Джейми Бенн
|2-й период
|Марио Кемпе
|22:02
|23:36
|Роопе Хинтс (Дж. Спецца, М. Хейсканен)
|Кевин Коннотон (И. Любушкин, Дж. Арчибальд)
|29:54
|37:40
|Бретт Ритчи
|37:40
|Бретт Ритчи
|3-й период
|Оливер Экман-Ларссон
|40:52
|Никлас Яльмарссон
|41:52
|42:28
|Йон Клингберг (Т. Сегин, Джей. Бенн)
|43:04
|Радек Факса (М. Хейсканен, Д. Гурьянов)
|43:39
|Маттиас Янмарк (Дж. Дикинсон, Б. Комо)
|44:29
|Тэйлор Федун
|Винс Хиностроза (Л. Круз, Дж. Истерли)
|46:49
|Алекс Гальченюк (Н. Казинс, К. Келлер)
|47:50
|52:28
|Тайлер Сегин (А. Радулов, Джей. Бенн)
|57:34
|Блэйк Комо
|23
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Джей. Бенн (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), А. Гальченюк (Аризона Койотс)