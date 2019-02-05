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09:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова и Гурьянова по результативному пасу

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Даллас» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей, обыграв на домашней арене «Аризону».

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 4:2). В составе хозяев шайбы забросили Роопе Хинц (24-я минута), Джон Клингберг (43), Радек Факса (44), Маттиас Янмарк (44) и Тайлер Сегин (53), у проигравших отличились Оливер Экман-Ларссон (9), Кевин Коннотон (30), Винни Хиностроза (47) и Алекс Гальченюк (48).

Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали по одной результативной передаче, один «ассист» также записал себе в актив защитник «Аризоны» Илья Любушкин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас Старз 5:4
(0:1, 1:1, 4:2)
Аризона Койотс
5.02.2019, 04:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Джим Монтгомери Рик Токкет
Вратари
Бен Бишоп Дарси Кюмпер 57:48
1-й период
Алекс Гальченюк 02:12
07:35 Джейми Бенн
Рихард Паник 07:35
Оливер Экман-Ларссон (Н. Казинс, К. Келлер) 08:39
10:07 Джейми Бенн
2-й период
Марио Кемпе 22:02
23:36 Роопе Хинтс (Дж. Спецца, М. Хейсканен)
Кевин Коннотон (И. Любушкин, Дж. Арчибальд) 29:54
37:40 Бретт Ритчи
37:40 Бретт Ритчи
3-й период
Оливер Экман-Ларссон 40:52
Никлас Яльмарссон 41:52
42:28 Йон Клингберг (Т. Сегин, Джей. Бенн)
43:04 Радек Факса (М. Хейсканен, Д. Гурьянов)
43:39 Маттиас Янмарк (Дж. Дикинсон, Б. Комо)
44:29 Тэйлор Федун
Винс Хиностроза (Л. Круз, Дж. Истерли) 46:49
Алекс Гальченюк (Н. Казинс, К. Келлер) 47:50
52:28 Тайлер Сегин (А. Радулов, Джей. Бенн)
57:34 Блэйк Комо
Статистика
23 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джей. Бенн (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), А. Гальченюк (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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