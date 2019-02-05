Базарный день все ближе. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ

Источник: Reuters

Дедлайн в Национальной хоккейной лиге назначен на 25 февраля. Именно в этот день закроется трансферное окно и решится судьба многих хоккеистов, среди которых и немало российских легионеров.

н. Артемий Панарин, «Коламбус»

Контракт — $ 6 млн.

Статистика: 20 голов, 39 передач в 49 матчах.

Вероятность обмена — 80%.



О возможном обмене Хлебушка говорилось уже очень много. Без сомнения, Панарин вызовет огромный интерес у покупателей, но вряд ли они будут гореть желанием отдавать «Коламбусу» серьёзную компенсацию. Куда проще подождать до 1 июля, чтобы затем без всяких препятствий предложить парню из Коркино новый хороший контракт. Вариант краткосрочной «аренды» только на предстоящий плей-офф тоже исключать нельзя, но вряд ли клуб-покупатель не будет иметь в виду перспективу заключения нового договора с форвардом. Среди возможных вариантов фигурируют «Флорида» и «Рейнджерс», и оба этих варианта — работа на будущее, а не на сиюминутное настоящее.



«Все говорят только о Панарине и Бобровском. А игра команды никого не интересуют», — посетовал после одного из недавних матчей главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

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в. Сергей Бобровский, «Коламбус»

Контракт — $ 7,4 млн.

Статистика: 3,01 гола за матч, 90,1% отражённых бросков.

Вероятность обмена — 40%.



Бобровский не будет играть за «Блю Джекетс» в следующем сезоне — это стало окончательно ясно после того, как случился знаменитый скандал, когда россиянина отстранили на одну игру за то, что он отказался сидеть на скамейке запасных. Отношения между руководством клуба и вратарём испортились, и на данный момент ждут, когда же что-нибудь случится.



У Сергея есть возможность заблокировать обмен — это предусматривает пункт в контракте. По неофициальной информации, Бобровский и его агент Пол Теофанос уже предоставили генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену список с желаемыми «пунктами назначения», но выгодно обменять дорогостоящего игрока, проводящего плохой сезон, и замеченного в непрофессиональном отношении к делу — задача очень сложная. Не исключено, что Бобровский останется в «Коламбусе» до конца сезона, а потом выйдет на рынок свободных агентов.

Из последних слухов о новокузнечанине стоит отметить информацию Пьера Лебрюна о том, что заменить Сергея в «Блю Джекетс» может опытный Джимми Ховард, у которого тоже завершается договор, но который дешевле Бобровского на $ 2 млн. А самым главным претендентом на Бобровского считается «Филадельфия», в составе которой голкипер начинал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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в. Семён Варламов, «Колорадо»

Контракт — $ 5,9 млн.

Статистика: 2,89 гола за матч, 90,5% отражённых бросков.

Вероятность обмена — 30%.



У Варламова также заканчивается контракт, но даже слухов об обмене Семёна поразительно немного. На вопрос почему напрашивается самый вероятный ответ — российский голкипер мало кому интересен. Измученный травмами и нестабильной игрой, Варламов не показывает хорошей статистики в контрактный год. А если учесть, что вратарский рынок будет полон интересных предложений, то Семёну предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за рабочее место.



В последний месяц «Колорадо» растерял весь запас очков, добытый за удачную первую половину регулярного чемпионата и находится на грани кубковой зоны. В случае если надежда на плей-офф будет потеряна, к дедлайну «лавины» могут превратиться в активного продавца, и тогда Варли может уйти за бесценок в виде невысоких драфт-пиков и сомнительных «проспектов».



Не добавляют Варламову рыночной стоимости и регулярные критические стрелы в прессе. «В очередной раз ему забивают гол из-за ворот. Очевидно, что Варламов — единственный вратарь во всей лиге, который пропускает подобные голы», — писал не так давно журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, после того как Семён пропустил гол от «Нэшвилла».

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з. Богдан Киселевич, «Флорида»

Контракт — $ 925 тыс.

Статистика: 8 передач в 31 матче, «-3».

Вероятность обмена — 30%.



Киселевича никак нельзя назвать лидером обороны «пантер», но череповчанин смог на значительной части сезона закрепиться в основном составе клуба НХЛ и продемонстрировал потенциал. Контракт у Богдана заканчивается 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом.



«Ожидаю, что “Флорида” будет активна в плане обменов. Генеральный менеджер Дэйл Тэллон дал понять коллегам, что Богдан Киселевич доступен для обмена», — написал в своём «твиттере» инсайдер TSN Даррен Дрегер. Вряд ли сам Киселевич будет главным фигурантом сделки — скорее, он пойдёт как «довесок» при более крупном обмене. Например, при покупке «пантерами» парней из «Коламбуса». Правда, недавняя отправка в фарм-клуб серьёзно снижает его рыночную стоимость.

з. Илья Любушкин, «Аризона»

Контракт — $ 925 тыс.

Статистика: 3 передачи в 31 матче, «-12».

Вероятность обмена — 20%.



Любушкин может стать частью «пакета» при оформлении обмена, но только в роли рядового. «Койотам» выгоднее оставить 24-летнего защитника у себя, поскольку по окончании сезона он будет ограниченно свободным агентом и наверняка согласится на минимальный контракт.



«Он хороший парень. Там, где другие защитники должны обороняться с помощью клюшки и скорости, он может справиться благодаря габаритам. Если он продолжит работать над скоростью ног, он может стать ценным игроком для нашей команды», — так говорил Рик Токкетт про Любушкина в октябре.

з. Никита Зайцев, «Торонто»

Контракт — $ 4,5 млн.

Статистика: 1 гол, 5 передач, «+3» в 51 матче.

Вероятность обмена: 1%.



Слух о том, что Зайцева готовят к обмену, появился совсем недавно благодаря изданию Toronto Sun, но это явно не та информация, которую стоит воспринимать всерьёз. Солидный контракт Никиты будет действовать ещё пять сезонов, 27-летний россиянин находится на пике карьеры и входит в топ-4 защитников клуба, который всерьёз претендует на Кубок Стэнли. Единственное, что может смутить, это начинающий действовать со следующего сезона частичный запрет на обмен, но вряд ли «кленовые листья» будут менять хоккеиста, чья ценность не подвергается сомнению, да ещё и после приобретения Джейка Маззина.

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з. Никита Задоров, «Колорадо»

Контракт — $ 2,15 млн.

Статистика: 4 гола, 3 передачи, «+11» в 40 матчах.

Вероятность обмена — 20%.



Задоров после окончания сезона станет ограниченно свободным агентом. Никита проводит по 3 силовых приёма в среднем за матч, обладает солидными габаритами, а на таких хоккеистов в НХЛ всегда найдётся спрос. Ещё в ноябре слухи о возможной сделке с участием Никиты появлялись регулярно, но затем всё затихло. «В конце года он становится ограниченно свободным агентом. Думаю, что “лавины” хотели бы добавить форварда в свой состав. Им нравится этот парень, он габаритный, но, исходя из его времени на льду, тренер держит его в “собачьей конуре”. Не исключаю, что он может быть частью чего-то большего в будущем», — отмечал тогда Даррен Дрегер.

н. Павел Бучневич, «Рейнджерс»

Контракт — $ 925 тыс.

Статистика: 9 голов, 7 передач в 34 матчах.

Вероятность обмена — 60%.



Бучневич весь сезон конфликтовал с наставником «Рейнджерс» Дэвидом Куинном, который ругал Павла за лень, нежелание бороться и отрабатывать в обороне. Бучневич получал мало игрового времени, затем попадал в запас, но в двух последних матчах неожиданно вышел из «конуры», сыграв 21 и 16 минут соответственно. Вероятно, это предпродажная подготовка, но, опять-таки, только в компании с кем-то ещё.

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н. Владислав Наместников, «Рейнджерс»

Контракт — $ 4 млн.

Статистика: 4 гола, 12 передач в 48 матчах.

Вероятность обмена — 10%.



Думается, что руководство «синерубашечников» было бы не прочь обменять Наместникова, который слишком дорог для своей статистики. Каждый гол россиянина обходится клубу в 1 миллион, и универсальность Владислава не покрывает столь серьёзных расходов. Но крупный контракт, который будет действовать ещё один сезон, может стать серьёзной помехой для сделки.

н. Николай Голдобин, «Ванкувер»

Контракт — $ 863 тыс.

Статистика: 6 голов, 18 передач в 45 матчах.

Вероятность обмена — 5%.



«Ванкуверу» непременно нужно сохранить Голдобина, который наконец-то начал раскрываться в НХЛ. 23-летний форвард не попросит много денег, а при правильном подходе его результативность в следующем сезоне может резко скакнуть вверх.

з. Игорь Ожиганов