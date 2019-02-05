«Он не двигался, а вокруг было много крови». Ужасная травма хоккеиста потрясла Америку

Шла десятая минута третьего периода матча «Филадельфия» — «Ванкувер». «Летчики» вели в счете 2:1 и неслись в очередную атаку. В этот момент шведский защитник «Кэнакс» Александр Эдлер потерял равновесие, упал и остался неподвижно лежать на льду. Позже камера выхватила лужу крови, которая образовалась возле головы хоккеиста, стало понятно — произошло что-то очень неприятно. После повтора выяснилось — неудачное падение скандинава случилось из-за того, что его клюшка застряла в коньке у чешского нападающего «Флайерз» Якуба Ворачека, а, приземляясь, Эдлер очень сильно ударился лицом об лед. Выглядят эти кадры жутко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QxUUUPDvQjI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Партнеры и соперники Александра не сразу поняли, что происходит, но увидев кровь, стали звать на лед медиков. Те оказали пострадавшему первую помощь, но покинуть лед он смог только на носилках.

«Это было ужасно. Я не понимал, что происходит. Услышал свисток судьи, подъехал и увидел, что Эдди не в лучшем состоянии. Мы начали кричать и звать врачей. Он выглядел очень неважно», — рассказывает о первых секундах после неприятного эпизода коллега Эдлера по первой паре обороны «Ванкувера» Крис Танев. (Sportsnet).

Позже 32-летний хоккеист самостоятельно покинул раздевалку «Кэнакс», отправившись на рентген и компьютерную томографию головы.

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«Сразу после удара об лед он вообще не шевелился. По-моему, это самое страшное, когда ты без сознания и не знаешь, что произошло, а потом приходишь в себя и видишь столько крови. Мы молимся за него, надеемся, что все не слишком серьезно и он быстро поправится», — центральный нападающий «Ванкувера» Бо Хорват старается сохранять позитив. (Sportsnet).

Говоря о травме и сроках восстановления Эдлера, надо понимать, насколько важным игроком для «Кэнакс» он является. Скандинав — лидер команду по среднему игровому времени за матч (23:23), именно он первым выходит на реализацию и нейтрализацию большинства, а в равных составах противостоит главным звездам лиги. Возможная потеря Александра станет для его клуба очень серьезной.

«Все это меня потрясло. Я понимаю, что такие эпизоды — часть игры, но это совсем не весело. Я уверен, что сейчас его беспокоит голова, но надеюсь это лишь небольшое сотрясение или что-то в этом роде. Он с трудом двигался, это было страшно. Да и его лицо выглядело не лучше», — еще один форвард «Кэнкас» Брэндон Саттер в шоке от увиденного. (Sportsnet).

В игре с «Филадельфией» канадский клуб отыграл без Эдлера чуть больше десяти минут и был близок к тому, чтобы спасти этот матч. Но против был 20-летний вратарь «Летчиков» Картер Харт, который, кажется, решил переписать рекорд НХЛ для молодых вратарей по продолжительности победной серии.

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Это была адская игра. Трэвис Грин, главный тренер «Ванкувер Кэнакс»

В ночь со вторника на среду по московскому времени «Ванкувер» на выезде встретится с «Вашингтоном». В этой игре шведский оборонец своим партнерам точно не поможет. Остановить Александра Овечкина, который находится в шаге от уникального достижения, «Кэнакс» без своего основного защитника будет очень сложно.

«Наши мысли с Орлом (прозвище Эдлера — прим. Sport24). Он много значит для нас и сейчас все мы думаем о том, в каком он состоянии. Я уверен, что он выпадет из состава ненадолго, но нам все равно будет его не хватать», — нападающий Тайлер Мотте уже ждет Александра на льду. (Sportsnet).