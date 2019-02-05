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21:02 (мск), источник: Sport24

«Он не двигался, а вокруг было много крови». Ужасная травма хоккеиста потрясла Америку

Александр Эдлер сильно всех напугал.

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Шла десятая минута третьего периода матча «Филадельфия» — «Ванкувер». «Летчики» вели в счете 2:1 и неслись в очередную атаку. В этот момент шведский защитник «Кэнакс» Александр Эдлер потерял равновесие, упал и остался неподвижно лежать на льду. Позже камера выхватила лужу крови, которая образовалась возле головы хоккеиста, стало понятно — произошло что-то очень неприятно. После повтора выяснилось — неудачное падение скандинава случилось из-за того, что его клюшка застряла в коньке у чешского нападающего «Флайерз» Якуба Ворачека, а, приземляясь, Эдлер очень сильно ударился лицом об лед. Выглядят эти кадры жутко.

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Партнеры и соперники Александра не сразу поняли, что происходит, но увидев кровь, стали звать на лед медиков. Те оказали пострадавшему первую помощь, но покинуть лед он смог только на носилках.

«Это было ужасно. Я не понимал, что происходит. Услышал свисток судьи, подъехал и увидел, что Эдди не в лучшем состоянии. Мы начали кричать и звать врачей. Он выглядел очень неважно», — рассказывает о первых секундах после неприятного эпизода коллега Эдлера по первой паре обороны «Ванкувера» Крис Танев. (Sportsnet).

Позже 32-летний хоккеист самостоятельно покинул раздевалку «Кэнакс», отправившись на рентген и компьютерную томографию головы.

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«Сразу после удара об лед он вообще не шевелился. По-моему, это самое страшное, когда ты без сознания и не знаешь, что произошло, а потом приходишь в себя и видишь столько крови. Мы молимся за него, надеемся, что все не слишком серьезно и он быстро поправится», — центральный нападающий «Ванкувера» Бо Хорват старается сохранять позитив. (Sportsnet).

Говоря о травме и сроках восстановления Эдлера, надо понимать, насколько важным игроком для «Кэнакс» он является. Скандинав — лидер команду по среднему игровому времени за матч (23:23), именно он первым выходит на реализацию и нейтрализацию большинства, а в равных составах противостоит главным звездам лиги. Возможная потеря Александра станет для его клуба очень серьезной.

«Все это меня потрясло. Я понимаю, что такие эпизоды — часть игры, но это совсем не весело. Я уверен, что сейчас его беспокоит голова, но надеюсь это лишь небольшое сотрясение или что-то в этом роде. Он с трудом двигался, это было страшно. Да и его лицо выглядело не лучше», — еще один форвард «Кэнкас» Брэндон Саттер в шоке от увиденного. (Sportsnet).

В игре с «Филадельфией» канадский клуб отыграл без Эдлера чуть больше десяти минут и был близок к тому, чтобы спасти этот матч. Но против был 20-летний вратарь «Летчиков» Картер Харт, который, кажется, решил переписать рекорд НХЛ для молодых вратарей по продолжительности победной серии.

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Это была адская игра.
Трэвис Грин, главный тренер «Ванкувер Кэнакс»

В ночь со вторника на среду по московскому времени «Ванкувер» на выезде встретится с «Вашингтоном». В этой игре шведский оборонец своим партнерам точно не поможет. Остановить Александра Овечкина, который находится в шаге от уникального достижения, «Кэнакс» без своего основного защитника будет очень сложно.

«Наши мысли с Орлом (прозвище Эдлера — прим. Sport24). Он много значит для нас и сейчас все мы думаем о том, в каком он состоянии. Я уверен, что он выпадет из состава ненадолго, но нам все равно будет его не хватать», — нападающий Тайлер Мотте уже ждет Александра на льду. (Sportsnet).

Те же настроения и среди болельщиков — они желают своему любимчику выздоровления и надеются на его скорейшее возвращение в строй.

Филадельфия Флайерз
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center, 18671 зритель
Главные тренеры
Скотт ГордонТрэвис Грин
Вратари
Картер ХартЯкоб Маркстрем
1-й период
01:10Нолан Патрик
14:01Трой Стэчер
17:04Бо Хорват
18:37Шон Кутюрье(Трэвис Конекны, Нолан Патрик)
2-й период
23:20Якуб Ворачек(Фил Вароун)
25:14Брок Бозер
38:17Уэйн Симмондс
3-й период
43:05Брок Бозер
53:36Шон Кутюрье
Лучшие игроки матча
Картер Харт, Якуб Ворачек, Шон Кутюрье
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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