«Он не двигался, а вокруг было много крови». Ужасная травма хоккеиста потрясла Америку
Александр Эдлер сильно всех напугал.
Александр Эдлер сильно всех напугал.
Шла десятая минута третьего периода матча «Филадельфия» — «Ванкувер». «Летчики» вели в счете 2:1 и неслись в очередную атаку. В этот момент шведский защитник «Кэнакс» Александр Эдлер потерял равновесие, упал и остался неподвижно лежать на льду. Позже камера выхватила лужу крови, которая образовалась возле головы хоккеиста, стало понятно — произошло
Партнеры и соперники Александра не сразу поняли, что происходит, но увидев кровь, стали звать на лед медиков. Те оказали пострадавшему первую помощь, но покинуть лед он смог только на носилках.
«Это было ужасно. Я не понимал, что происходит. Услышал свисток судьи, подъехал и увидел, что Эдди не в лучшем состоянии. Мы начали кричать и звать врачей. Он выглядел очень неважно», — рассказывает о первых секундах после неприятного эпизода коллега Эдлера по первой паре обороны «Ванкувера» Крис Танев. (Sportsnet).
Позже 32-летний хоккеист самостоятельно покинул раздевалку «Кэнакс», отправившись на рентген и компьютерную томографию головы.
«Сразу после удара об лед он вообще не шевелился.
Говоря о травме и сроках восстановления Эдлера, надо понимать, насколько важным игроком для «Кэнакс» он является. Скандинав — лидер команду по среднему игровому времени за матч (23:23), именно он первым выходит на реализацию и нейтрализацию большинства, а в равных составах противостоит главным звездам лиги. Возможная потеря Александра станет для его клуба очень серьезной.
«Все это меня потрясло. Я понимаю, что такие эпизоды — часть игры, но это совсем не весело. Я уверен, что сейчас его беспокоит голова, но надеюсь это лишь небольшое сотрясение или
В игре с «Филадельфией» канадский клуб отыграл без Эдлера чуть больше десяти минут и был близок к тому, чтобы спасти этот матч. Но против был 20-летний вратарь «Летчиков» Картер Харт, который, кажется, решил переписать рекорд НХЛ для молодых вратарей по продолжительности победной серии.
Это была адская игра.
В ночь со вторника на среду по московскому времени «Ванкувер» на выезде встретится с «Вашингтоном». В этой игре шведский оборонец своим партнерам точно не поможет. Остановить Александра Овечкина, который находится в шаге от уникального достижения, «Кэнакс» без своего основного защитника будет очень сложно.
«Наши мысли с Орлом (прозвище Эдлера — прим. Sport24). Он много значит для нас и сейчас все мы думаем о том, в каком он состоянии. Я уверен, что он выпадет из состава ненадолго, но нам все равно будет его не хватать», — нападающий Тайлер Мотте уже ждет Александра на льду. (Sportsnet).
Те же настроения и среди болельщиков — они желают своему любимчику выздоровления и надеются на его скорейшее возвращение в строй.
|Скотт Гордон
|Трэвис Грин
|Картер Харт
|Якоб Маркстрем
|01:10
|Нолан Патрик
|14:01
|Трой Стэчер
|17:04
|Бо Хорват
|18:37
|Шон Кутюрье(Трэвис Конекны, Нолан Патрик)
|23:20
|Якуб Ворачек(Фил Вароун)
|25:14
|Брок Бозер
|38:17
|Уэйн Симмондс
|43:05
|Брок Бозер
|53:36
|Шон Кутюрье
Картер Харт, Якуб Ворачек, Шон Кутюрье
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0