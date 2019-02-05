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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Остон Мэттьюс подписал контракт с «Торонто» на $ 58 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт со своим лидером Остоном Мэттьюсом, информирует официальный сайт канадской команды.

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Источник: Reuters

21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на пять лет. Нападающий будет получать $ 11,634 млн за сезон, общая сумма контракта — около $ 58 млн.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мэттьюс принял участие в 38 встречах, записав на свой счёт 46 (23+23) очков при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени. В среднем канадский нападающий проводит на льду около 18 минут за игр.

Также сообщается, что переговоры о новом контракте с другим лидером «Торонто» — Митчем Марнером, начнутся летом.

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