Остон Мэттьюс подписал контракт с «Торонто» на $ 58 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт со своим лидером Остоном Мэттьюсом, информирует официальный сайт канадской команды.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт со своим лидером Остоном Мэттьюсом, информирует официальный сайт канадской команды.
21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на пять лет. Нападающий будет получать $ 11,634 млн за сезон, общая сумма контракта — около $ 58 млн.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мэттьюс принял участие в 38 встречах, записав на свой счёт 46 (23+23) очков при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени. В среднем канадский нападающий проводит на льду около 18 минут за игр.
Также сообщается, что переговоры о новом контракте с другим лидером «Торонто» — Митчем Марнером, начнутся летом.