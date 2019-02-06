Овечкин побил рекорд Федорова и стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ

Источник: AP 2019

Форвард «Вашингтона» отдал результативную передачу в эпизоде с голом Ти Джея Оши. Столичный клуб одержал победу со счетом 3:2. В его составе отличились Оши (4-я минута), Бретт Коннолли (46) и Якуб Врана (53). У «Ванкувера» шайбы забросили Маркус Гранлунд (49) и Элиас Петтерссон (60).

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На счету Овечкина стало 1180 (644+536) очков, для этого ему потребовалось провести 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах. Федоров, завершивший выступление в НХЛ в 2009 году, сыграл 1248 матчей в регулярных чемпионатах за 18 сезонов и набрал 1179 очков (483+696).

На данный момент Овечкин занимает 49-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Самым результативным игроком является канадец Уэйн Гретцки, набравший 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярных чемпионатов. Лучшим среди действующих хоккеистов является канадский форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон — 1453 (407+1046) очка.

Ближайший преследователь Овечкина из российских игроков — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого 985 очков (384+601) в 834 играх.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/ovi-sets-record-on-oshie-goal/t-277350912/c-65579003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к рекорду

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года, однако его переезд мог быть отложен на один-два года, если бы не скандал с родным московским «Динамо». После завоевания первого титула чемпиона России в апреле 2005 года Овечкин вступил с руководством бело-голубых в конфликт, который привел к подписанию предварительного соглашения с омским «Авангардом». Столичный клуб не оставлял попыток продлить контракт с 19-летним форвардом, чтобы при его переходе в НХЛ получить компенсацию в размере $2 млн, обвиняя конкурентов в нечестной борьбе. Дело дошло до арбитражного суда, который вынес решение в пользу бело-голубых — Овечкин в ответ заявил, что не вернется в «Динамо» и продолжит выступление в НХЛ.

В дебютном матче против «Коламбуса» форвард отметился дублем и принес своей команде победу. Воспитанник «Динамо» набирал очки в первых восьми матчах (6 шайб + 4 передачи), установив рекорд для новичков по этому показателю.

В сезоне-2005/06 первый номер драфта-2004 (он стал вторым после нападающего Ильи Ковальчука россиянином, задрафтованным под первым номером — прим. ТАСС) набрал 106 (52+54) очков, став третьим в бомбардирской и снайперской гонках. По итогам чемпионата он был признан лучшим новичком. В ходе голосования россиянину отдали первое место 124 респондента из 129. Второе место занял канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Итогом хорошего выступления для Овечкина стало подписание в 2008 году первого полноценного контракта в НХЛ — 13-летнее соглашение с «Вашингтоном» на рекордные на тот момент $124 млн (он стал первым хоккеистом с контрактом, превышающим $100 млн).

Стабильность стала залогом успеха

Овечкин является одним из самых стабильных игроков в истории НХЛ — на данный момент он единственный из проведших не менее пяти сезонов игроков, кому в каждом из регулярных чемпионатов удалось забросить не менее 30 шайб. В следующем году, проведя 15-й сезон, он может повторить рекорд НХЛ по общему количеству сезонов с 30 шайбами, который принадлежит Майку Гартнеру и Яромиру Ягру. На счету 33-летнего россиянина 644 шайбы, по этому показателю он занимает первое место в снайперском списке среди действующих игроков лиги и 14-е в истории НХЛ.

О стабильности, которая отчасти обусловлена отсутствием серьезных травм в карьере игрока, говорят его личные награды. На счету Овечкина три «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата — прим. ТАСС), что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Также Овечкин имеет семь «Морис Ришар Трофи» (награда лучшему снайперу чемпионата — прим. ТАСС), ни один игрок в истории не получал данный приз более двух раз. В его активе есть три «Тед Линдсей Эвор» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги — прим. ТАСС), здесь Овечкин уступает только канадцам Уэйну Гретцки (5) и Марио Лемье (4), и «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф — прим. ТАСС).

Россиянин является единственным хоккеистом в истории, который в одном сезоне (2007/08) завоевал «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи» (награда за наибольшее количество очков — прим. ТАСС).

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Завоевание Кубка Стэнли

Июнь 2018 года стал для капитана «Вашингтона» самым значимым в его заокеанской карьере, несмотря на многочисленные рекорды. Россиянину многие припоминали тот факт, что в его активе нет Кубка Стэнли. Ряд экспертов отмечали, что Овечкин не является тем игроком, который может привести команду к завоеванию титула. Немногие верили, что именно в сезоне-2017/18 ему удастся этого добиться.

Подобные разговоры усилились после проигранных двух стартовых матчей первого раунда плей-офф с «Коламбусом». Последовавшая за этим четырехматчевая победная серия не увеличила число оптимистов, поскольку в следующем раунде команде противостоял «Питтсбург». «Вашингтон» не мог обыграть соперника в десяти последних сериях плей-офф. Поражение в первом матче против извечного раздражителя добавило скепсиса, однако противостояние завершилось в пользу столичного клуба — 4−2.

Всерьез о чемпионстве «Вашингтона» начали говорить после выхода в полуфинал, по ходу которого команда проигрывала со счетом 2−3. В финале Кубка Стэнли против новичка лиги «Вегаса» клуб Овечкина считался безапелляционными фаворитом, несмотря на первую проигранную встречу. 8 июня россиянин стал первым капитаном в истории «Вашингтона», с которым команда завоевала чемпионский титул. При этом «Кэпиталз» стали вторыми чемпионами лиги, отыгрывавшимися по ходу каждой серии.

Овечкин также финишировал первым в снайперской гонке плей-офф с 15 шайбами, повторив лучший результат по аналогичному показателю за 21 год и второй среди россиян (в 1994 году Павел Буре забросил 16 шайб — прим. ТАСС). С сезона-1996/97 только Овечкину и Кросби удалось забросить более 14 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Рекордсменами по этому показателю являются канадец Реджи Лич и финн Яри Курри (оба — по 19 голов).

Ответ на вопрос об обладателе приза лучшему игроку плей-офф был известен еще до окончания заключительной встречи. Овечкин в розыгрыше Кубка Стэнли-2017/18 показал не только свои бомбардирские качества, но и лидерские.

Капитан «Вашингтона» стал четвертым в истории игроком, выигравшим три «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

После завоевания главного трофея в клубном хоккее вопрос «Удастся ли Овечкину???» не отпал, а видоизменился. Теперь общественность гадает, сможет ли вашингтонская восьмерка превзойти двадцатилетний снайперский рекорд Уэйна Гретцки — 894. Если побить бомбардирское достижение Гретцки (2857) практически невозможно, то в снайперской гонке Овечкину по силам обойти именитого канадца. Он может это сделать к 40 годам, если будет держать среднюю планку в 35 шайб за сезон, однако пока россиянин не заявлял о планах играть до такого возраста.