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08:05 (мск), источник: ТАСС

Федоров надеется, что Овечкин побьет еще не один рекорд в НХЛ

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Сергей Федоров выразил надежду, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет еще несколько рекордов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: AP 2019

Овечкин побил рекорд Федорова по количеству очков за результативность среди российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче против «Ванкувера» капитан «Вашинготона» отдал голевую передачу и набрал свое 1180-е очко в карьере, обойдя Федорова (1179). Самым результативным хоккеистом НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, набравший в 1487 матчах регулярных чемпионатов 2857 (894 шайбы + 1963 голевые передачи) очков.

«Я рад за Сашу, этот результат — нормальная ситуация, надеюсь, что еще не один рекорд покорится ему в ближайшем будущем, — сказал Федоров. — Я желаю ему долгих лет в хоккее и жизни, удачи на хоккейной площадке. Думаю, что еще одна командная победа в розыгрыше Кубка Стэнли станет достойным как персональным, так и командным результатом».

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Федоров вспомнил время, когда они играли вместе с Овечкиным в составе «Вашингтона» в период с 2008 по 2009 годы. «Было очень интенсивное, но в то же время интересное время. Он был молодым, напористым крайним нападающим, который особенно любил иметь шайбу в зоне атаки, с очень хорошим броском. Саша — очень силовой форвард, не боится сталкиваться с оппонентами, играет в мужской хоккей», — отметил Федоров.

«Конечно, во время игр он был одним человеком, а во время отдыха — совершенно другим. Но за последние десять лет изменился в лучшую сторону, чему я очень рад — прогресс случился и продолжается», — добавил собеседник ТАСС.

Федоров завершил выступления в НХЛ в 2009 году. Чтобы превзойти его достижение, Овечкину потребовалось 1055 матчей в 14 сезонах, тогда как Федоров провел 1248 матчей за 18 сезонов и набрал 1179 очков.

Ближайшим преследователем Овечкина в списке лучших российских бомбардиров НХЛ является форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого 985 очков (384+601) в 834 матчах.

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