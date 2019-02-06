Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Нью-Джерси»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес» взял верх над «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес» взял верх над «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).
В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Тайлер Тоффоли (41 и 42), Дион Фанёф (42) и Илья Ковальчук (58), поразивший ворота своего бывшего клуба.
В другом матче дня «Каролина» на чужом льду одержала «сухую» победу над «Питтсбургом» — 4:0, форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол на 60-й минуте.
«Сент-Луис» в гостях переиграл «Флориду» со счетом 3:2, нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одним результативным пасом.
Результаты других матчей дня:
«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (после буллитов),
«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1,
«Монреаль» — «Анахайм» — 4:1.