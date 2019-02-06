Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Нью-Джерси»

Встреча, состоявшаяся во вторник , закончилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Тайлер Тоффоли (41 и 42), Дион Фанёф (42) и Илья Ковальчук (58), поразивший ворота своего бывшего клуба.