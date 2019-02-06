Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Чикаго Блэкхокс6
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзБ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Лос-Анджелес Кингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз0
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. КХЛ
5.02
Спартак3
Сочи1
Хоккей. КХЛ
5.02
Ак Барс5
Торпедо НН1
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
08:19 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Нью-Джерси»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес» взял верх над «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Тайлер Тоффоли (41 и 42), Дион Фанёф (42) и Илья Ковальчук (58), поразивший ворота своего бывшего клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Каролина» на чужом льду одержала «сухую» победу над «Питтсбургом» — 4:0, форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол на 60-й минуте.

«Сент-Луис» в гостях переиграл «Флориду» со счетом 3:2, нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одним результативным пасом.

Результаты других матчей дня:

«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (после буллитов),

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1,

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» — «Анахайм» — 4:1.

Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу
Дмитрий Логинов — самый молодой чемпион мира в истории сноуборда
Федоров надеется, что Овечкин побьет еще не один рекорд в НХЛ
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
«Марибор» не покорился Каррере, а теперь и Кононову
Зыков забросил первую шайбу за «Вегас» и помог клубу победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь