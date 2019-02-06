Зыков забросил первую шайбу за «Вегас» и помог клубу обыграть «Тампу»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Вегас» нанес поражение «Тампе» в серии буллитов в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Вегас» нанес поражение «Тампе» в серии буллитов в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе хозяев голы забили Брэйден Пойнт (7-я минута) и Матье Джозеф (35), у «Голден Найтс» отличились Коди Икин (37) и Валентин Зыков (46), для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне.
Решающий буллит исполнил Алекс Так.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой игры.
|Джон Купер
|Жерар Галлан
|Андрей Василевский
|Марк-Андре Флери
|05:52
|Нэйт Шмидт
|06:36
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Стивен Стэмкос)
|07:38
|Вильям Карлссон
|15:11
|Янни Гурд
|18:44
|Райлли Смит
|34:19
|Матье Жозеф(Стивен Стэмкос, Брэйдон Коберн)
|36:28
|Коди Икин(Джон Меррилл)
|45:22
|Валентин Зыков(Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо)
|48:03
|Джон Меррилл
|51:31
|Коди Икин
|58:18
|Алекс Киллорн
|62:38
|Командный штраф
|победный бросок: Алекс Так(Вегас Голден Найтс)
Андрей Василевский, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0