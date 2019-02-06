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08:25 (мск), источник: Р-Спорт

Зыков забросил первую шайбу за «Вегас» и помог клубу обыграть «Тампу»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Вегас» нанес поражение «Тампе» в серии буллитов в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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В составе хозяев голы забили Брэйден Пойнт (7-я минута) и Матье Джозеф (35), у «Голден Найтс» отличились Коди Икин (37) и Валентин Зыков (46), для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Решающий буллит исполнил Алекс Так.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой игры.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
2:3Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 206.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперЖерар Галлан
Вратари
Андрей ВасилевскийМарк-Андре Флери
1-й период
05:52Нэйт Шмидт
06:36Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Стивен Стэмкос)
07:38Вильям Карлссон
15:11Янни Гурд
18:44Райлли Смит
2-й период
34:19Матье Жозеф(Стивен Стэмкос, Брэйдон Коберн)
36:28Коди Икин(Джон Меррилл)
3-й период
45:22Валентин Зыков(Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо)
48:03Джон Меррилл
51:31Коди Икин
58:18Алекс Киллорн
Овертайм
62:38Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алекс Так(Вегас Голден Найтс)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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