Шайба Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Коламбусом»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Коламбус» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу над «Колорадо».
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Коламбус» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу над «Колорадо».
Встреча, состоявшаяся в Денвере, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). В составе гостей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (1-я минута),
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский парировал 27 бросков, форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей.
«Чикаго» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:2, нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов сделал один результативный пас.
Результаты других матчей дня:
«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:3 (после овертайма),
«Нэшвилл» — «Аризона» — 5:2.