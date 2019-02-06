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08:38 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Коламбусом»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Коламбус» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу над «Колорадо».

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Денвере, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). В составе гостей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (1-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (14 и 59), Кэм Аткинсон (40), Джош Андерсон (51) и Александр Веннберг (53). У проигравших отличились Эрик Джонсон (12), Никита Задоров (19) и Самюэль Жирар (35).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский парировал 27 бросков, форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чикаго» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:2, нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов сделал один результативный пас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:3 (после овертайма),

«Нэшвилл» — «Аризона» — 5:2.

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