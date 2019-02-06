Шайба Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Коламбусом»

Встреча, состоявшаяся в Денвере, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). В составе гостей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (1-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (14 и 59), Кэм Аткинсон (40), Джош Андерсон (51) и Александр Веннберг (53). У проигравших отличились Эрик Джонсон (12), Никита Задоров (19) и Самюэль Жирар (35).