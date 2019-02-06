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10:28 (мск), источник: ТАСС

Овечкин поражен, что стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поражен, что стал самым результативным российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова россиянина приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В ночь на среду в матче «Вашингтона» и «Ванкувера» (3:2) 33-летний нападающий набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех российских хоккеистов в регулярных чемпионатах заокеанской лиги. Больше всех очков набрал канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894 шайбы + 1963 голевые передачи).

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Лучшим среди действующих игроков является канадский форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон — 1453 (407+1046) очка.

«Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я — номер один среди россиян в истории. Поразительно, — сказал Овечкин. — В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд, знаете, это довольно серьезное событие».

«Я говорил с Федоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения, и я уверен — он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них — это нечто особенное», — добавил хоккеист.

Овечкин перешел в «Вашингтон», за который выступает до сих пор, в 2005 году. В прошлом сезоне он впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли, а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

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