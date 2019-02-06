Прирожденный бомбардир. Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ

Источник: AP 2019

Александр Овечкин 6 февраля в матче с «Ванкувером» набрал 1180-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел в списке среди всех российских игроков на первое место по результативности в регулярных чемпионатах. 33-летний капитан «Вашингтона» обогнал трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова (1179 очков) и поднялся на 49-ю строчку в таблице лучших бомбардиров в истории лиги. ТАСС рассказывает о пути Овечкина к очередному рекорду.

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Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за один клуб — «Вашингтон Кэпиталз». Федоров провел лучшие годы своей карьеры в «Детройте» (1990−2003), где завоевал три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Заканчивал свою карьеру за океаном он как раз в «Вашингтоне» — в одной тройке с Овечкиным.

«Я рад за Сашу, этот результат — нормальная ситуация, надеюсь, что еще не один рекорд покорится ему в ближайшем будущем. Я желаю ему долгих лет в хоккее и жизни, удачи на хоккейной площадке. Я думаю, что еще одна командная победа в розыгрыше Кубка также станет достойным как персональным, так и командным результатом», — отметил Федоров.

В хоккейную секцию Овечкин пошел в восемь лет, поначалу занимался с ребятами на два-три года младше. Все собеседники ТАСС отмечают огромное желание, дисциплину и страсть Овечкина к хоккею, которая никуда не пропадает. Он был лучшим во всех командах, в которых играл. В 12 лет побил рекорд Павла Буре по количеству заброшенных шайб в чемпионате Москвы. В 16 лет Овечкин дебютировал в составе московского «Динамо» в матче чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).

«Александр — прирожденный бомбардир, готовый тренироваться с утра до вечера. Сколько бы мы ни работали, он все время оставался и работал еще, — рассказал в беседе с ТАСС главный тренер московского “Динамо” Владимир Крикунов, также возглавлявший команду с 2004 по 2007 годы. — Поэтому все его успехи не случайны. Талант плюс огромное трудолюбие являются слагаемыми таких результатов».

«Еще когда он играл в “Динамо” под моим руководством, уже тогда было видно, что он будет играть очень хорошо», — подчеркнул Крикунов.

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Первые успехи в НХЛ

Карьеру в НХЛ Овечкин начал в 2005 году. Он был выбран под общим первым номером на драфте 2004 года и мог начать уже следующий сезон за океаном. Но перед началом чемпионата-2004/05 в НХЛ случился локаут, что позволило Овечкину провести еще один сезон в «Динамо» и помочь команде выиграть чемпионство. В российское первенство тогда приехал ряд звезд НХЛ. Бело-голубых усилили нападающие Павел Дацюк, Максим Афиногенов и Артем Чубаров, а также защитник Андрей Марков. В составе других команд выступали такие известные титулованные игроки, как Яромир Ягр («Авангард»), Алексей Яшин («Локомотив»), Илья Ковальчук и действующие на тот момент обладатели Кубка Стэнли Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье (все — «Ак Барс»).

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«В том сезоне был локаут, и в чемпионате России играло много звезд НХЛ. Вот он посмотрел на них, прикинул свой уровень на их фоне и понял, что ему самому уже можно туда ехать и играть Когда рядом появляются такие игроки, как Дацюк, Афиногенов, Марков, всегда есть, что у них подсмотреть. Это способствовало тому, что Овечкин так быстро вырос. Хотя, думаю, он бы и так заиграл на том же высочайшем уровне. На следующий сезон он уже уехал в НХЛ. Думаю, что Саша очень вовремя туда уехал и сразу начал играть», — пояснил Крикунов.

Овечкин оформил дубль в первом же матче в НХЛ — с «Коламбусом». Свой дебютный сезон россиянин закончил с 52 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами, став лучшим новичком сезона и опередив в этой номинации первого номера драфта 2005 года Сидни Кросби.

Однако «Вашингтон» занял последнее место в дивизионе и в плей-офф не вышел.

Лучшим для Овечкина стал сезон-2007/08. Именно тогда он начал регулярно играть в одном звене со шведским центральным нападающим Никласом Бэкстрёмом, проводившим дебютный сезон. По итогам регулярного чемпионата Овечкин забросил 65 шайб, набрал 112 очков и завоевал четыре индивидуальных приза: самый ценный игрок, лучший бомбардир, лучший снайпер и приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков. Также он побил рекорд по заброшенным шайбам за сезон для левых крайних нападающих. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Люку Робитайлу (63 шайбы). В этом же сезоне «Вашингтон» впервые с 2003 года попал в плей-офф, где в первом раунде в семи матчах уступил «Филадельфии».

«Было очень интенсивное, но в то же время интересное время, — вспоминает Федоров. — Он был молодым, напористым крайним нападающим, который особенно любил быть с шайбой в зоне атаки, с очень хорошим броском. Саша — очень силовой форвард, он и тогда, и сейчас не боится сталкиваться с оппонентами, играет в напористый, мужской хоккей».

Понимая важность российского форварда для команды, «Вашингтон» в январе 2008 года подписал с ним рекордный для российских игроков контракт сроком на 13 лет на сумму $124 млн. «Не каждому спортсмену могут дать такой хороший контракт, столько игрового времени», — отметила мать хоккеиста, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Осуществление мечты

Несмотря на все индивидуальные достижения и рекорды Овечкина, известные североамериканские специалисты зачастую упрекали его в отсутствии командных титулов и невыполнении черновой работы. В сезоне-2013/14 Овечкин забросил 51 шайбу в регулярном чемпионате, при этом завершил его с показателем полезности «-35», а «Вашингтон» впервые за шесть лет не попал в плей-офф. По окончании чемпионата главный тренер Адам Оутс и многолетний генеральный менеджер Джордж Макфи (с 1997 года) покинули свои посты. Команду возглавил Барри Тротц, который позднее оказал большое влияние на игру Овечкина.

После прихода в столичную команду Тротц побеседовал с Овечкиным и сказал: «Либо ты забросишь 90 шайб за сезон, либо исправляй показатель полезности». В следующем регулярном чемпионате капитан «Вашингтона» забросил 53 шайбы при показателе полезности «+10». Многие эксперты отмечали, что именно при Тротце Овечкин стал более разносторонним и универсальным игроком. Следующие четыре сезона россиянин неизменно заканчивал с положительным показателем полезности. Советы главного тренера помогли капитану команды, по ходу первого сезона Тротц говорил Овечкину: «Когда ты с шайбой, делай что хочешь. Ты сам лучше меня знаешь, как действовать в такой ситуации. А когда ты без шайбы, то играй так, как говорю я, и тогда будешь чаще получать ее».

Именно под руководством Тротца Овечкин достиг своей главной мечты — завоевал Кубок Стэнли. «Вашингтон» раз за разом удачно проводил регулярный чемпионат и считался одним из главных фаворитов плей-офф, но всякий раз столичной команде чего-то не хватало. В двух сезонах подряд «Вашингтон» в плей-офф уступал «Питтсбургу».

В розыгрыше Кубка Стэнли 2017 года роковыми стали именно две ошибки Овечкина, который дважды недоработал, что позволило хоккеистам «Питтсбурга» забросить две шайбы и выиграть седьмой матч серии со счетом 2:0.

В то время российского форварда многие критиковали, а после очередной неудачи команды в плей-офф призывали обменять игрока. Но владелец клуба Тед Леонсис всегда вставал на сторону россиянина, называя его самым ценным спортсменом в истории столицы США. Именно с приходом Овечкина домашние матчи стали стабильно собирать аншлаги.

После того сезона-2016/17 начали говорить о проклятии российского снайпера. Многие болельщики и специалисты высказывали мнение о том, что Кубок Стэнли так и не покорится Овечкину. Вопреки прогнозам, команда Барри Тротца, имевшая менее сильный по именам состав, чем в прошлые годы, в плей-офф последовательно обыграла «Коламбус» (4−2), «Питтсбург» (4−2), «Тампу» (4−3) и «Вегас» (4−1). По словам Тротца, после двух поражений от «Коламбуса» в ¼ финала конференции Овечкин собрал партнеров по команде и сказал: «Мы выиграем третий матч и выиграем Кубок».

В финальной серии с «Вегасом» Овечкин забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. Отличился капитан «Вашингтона» и в заключительном матче серии, а по итогам плей-офф был признан самым ценным игроком.

Кроме того, Овечкин стал первым после Майка Босси («Нью-Йорк Айлендерс», 1981) хоккеистом, ставшим лучшим снайпером регулярного чемпионата (49 шайб) и плей-офф (15) в одном сезоне, и шестым игроком в истории НХЛ, завоевавшим за карьеру призы самому ценному игроку регулярного чемпионата и плей-офф, лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата. Ранее подобную коллекцию наград собирали канадские хоккеисты — Жан Беливо, Ги Лефлер, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Кросби.

«Я очень горда, что Саша в Америке прославляет нашу страну, наш хоккей, заслуженно получил приз MVP», — сказала ТАСС после пятого матча финальной серии Татьяна Овечкина. Пусть все знают, что наша страна богата хорошими хоккеистами, пускай у нас учатся и видят, как хорошо у нас работают детские тренеры. В «Вашингтоне» играют и Женя Кузнецов, и Дима Орлов — все ребята хорошо себя проявляют.

«За последние 10 лет Овечкин изменился в лучшую сторону, чему я очень рад — прогресс случился и продолжается», — отметил Федоров.

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Достижения Овечкина в НХЛ

За время своего выступления в НХЛ помимо завоевания Кубка Стэнли Овечкин семь раз попадал в символическую сборную звезд НХЛ, шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и однажды — лучшим бомбардиром. Принимал участие в семи Матчах звезд, трижды выигрывал приз самому ценному игроку чемпионата и был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.

Овечкин является одним из самых стабильных игроков в истории НХЛ. Он единственный из проведших не менее пяти сезонов игроков, кому в каждом регулярном чемпионате удалось забросить не менее 30 шайб. В следующем году он может повторить рекорд НХЛ по общему количеству сезонов с 30 шайбами — 15.

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«Индивидуальных наград у Саши много. Он прекрасно умеет правильно настраиваться, восстанавливаться, работать. Саша хорошо себя показывает в жизни и на льду, и все это в сочетании приводит к хорошим результатам. Не случайно его любит почти вся молодежь не только в России, но и за рубежом, его есть за что любить», — подчеркнула мать хоккеиста.

В текущем сезоне в 52 матчах регулярного чемпионата Овечкин набрал 58 (37 заброшенных шайб + 21 голевая передача) очков. Он был выбран капитаном на Матч звезд, но отказался от участия в нем, объяснив, что ему нужен отдых для похода за вторым Кубком Стэнли.

«Здорово, что Сашка так играет, очень рад за него, хочу пожелать ему удачи. Будем следить за ним, посмотрим, как будет дальше, будем ждать его рекордов. Я думаю, к рекорду Федорова могут приблизиться Евгений Малкин, Артемий Панарин и Никита Кучеров. Если умножить множество их очков на количество игр — это реально, но эти игры нужно хорошо отыграть и забить. Посмотрим, как у всех это будет складываться», — сказал ТАСС серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Алексей Яшин.

В списке лучших бомбардиров в истории лиги с недосягаемым результатом лидирует Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков.

Вторым идет Ягр (1921 очко). Из действующих хоккеистов Овечкина опережает только 39-летний нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон (1453 очка).