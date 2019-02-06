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11:09 (мск), источник: ТАСС

Русские хоккейные вечера пройдут в 2019 году в Северной Америке с участием игроков НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Соотечественники в США инициировали новую традицию, которая объединяет вместе русскоязычных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), болельщиков, спортсменов и артистов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон.

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«В США и Канаде набирают обороты Русские хоккейные фестивали “Russian Heritage Night”. В этом году запланировано провести шесть таких вечеров, на которых состоятся не только хоккейные игры, но и концерты русских фольклорных групп и артистов», — сказала она.

По словам Брэнсон, во время таких фестивалей хоккеисты вместе с болельщиками отпразднуют в том числе 23 февраля, 8 марта и другие значимые для соотечественников праздники. «Такие вечера объединяют болельщиков, игроков и обширную русскую общину в Северной Америке и, возможно, станут новой хорошей традицией», — считает глава КСОРС.

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Российские традиции в НХЛ

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС организатор хоккейных вечеров, руководитель некоммерческой компании из штата Флорида «Плэй Ит Эборд» (Play it Aboard) Александр Браверман, первый фестиваль прошел в прошлом году, когда на одной ледовой площадке Флориды собрались такие звезды хоккея, как Александр Барков, Евгений Дадонов, Денис Мальгин, Максим Мамин, которые вышли играть за команду «Флорида Пантерс», а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, представлявшие команду «Вашингтон Кэпиталз». «Болельщики были в майках и кепках с русской символикой и дружно болели за своих любимых игроков, а после игры вышли на лед и сделали общую фотографию с нашими игроками обеих команд, — рассказал Браверман. — Эта встреча оказалась настолько успешной и вызвала такой интерес русскоязычных болельщиков, что мы решили организовать подобные мероприятия на всех аренах НХЛ — задача непростая, но осуществимая».

«Ежегодно в американские команды НХЛ приезжают играть около 20 молодых хоккеистов из России и бывших советских республик, и вместе с уже опытными игроками и ветеранами представляют собой довольно мощную часть нашего хоккея. Почти во всех командах НХЛ играют русскоязычные спортсмены, — сказал Браверман. — Поэтому мы считаем, что наши спортсмены вносят очень большой вклад в мировой спорт, несут и представляют российские традиции игры. И на фоне нынешних не очень положительных настроений в отношении всего, что связано с Россией и русскими, нам бы очень хотелось, чтобы это заметили и признали».

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Хоккей объединяет

«В этом году нам удалось договориться с руководством команд НХЛ из шести городов: трех американских и трех канадских, — сообщил организатор. — Первая встреча уже прошла в Калгари 22 января, где с болельщиками встретился знаменитый советский игрок Герман Титов. 5 февраля вечер состоялся в американском Денвере (Колорадо) во время встречи команд “Колорадо Эвеланш” и “Коламбус Блю Джекетс”, в которых играют знаменитые российские вратари Семен Варламов и Сергей Бобровский, а также защитник Никита Задоров и нападающий Артемий Панарин». В перерыве этого матча выступили юные гимнасты — дети наших соотечественников.

Русский хоккейный матч пройдет также 14 февраля в Тампе (Флорида), 21 февраля — в Монреале, 7 марта — в Детройте (Мичиган), а 11 марта — Торонто. В эти дни, когда проводятся обычные игры турниров НХЛ, организаторы приглашают в качестве зрителей как можно больше русскоязычных болельщиков, которые после окончания матча имеют возможность сфотографироваться и пообщаться с любимыми игроками, а также стать участниками спортивно- культурной программы — они сами могут выйти на лед, посмотреть концерт русских фольклорных ансамблей, выступление артистов и спортсменов. «Такие мероприятия хороши не только для болельщиков, но и для всей русской общины США и Канады», — считает Браверман.

Компания Play it Abroad была организована в 2011 году в городе Бока Ратон (Флорида) недалеко от Майами, где проживает большое количество российских соотечественников, а в радиусе 50 км находится 8 ледовых центров, множество детских, школьных и молодежных хоккейных программ.

За прошедшие годы компания организовала несколько хоккейных турниров с участим детских клубов из России, Словакии, Чехии, Франции, а также взрослыми командами «Палада», «Слоны», «Ветераны», СКА и другими. Кроме того, некоторые детские российские хоккейные клубы при содействии организации приезжают во Флориду летом в оздоровительные лагеря и на спортивные сборы.

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