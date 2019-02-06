Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

В гостевом матче против «Нью-Джерси» (5:1) Ковальчук забросил одну шайбу .

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Первой звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) он забросил две шайбы.