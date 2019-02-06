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11:26 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В гостевом матче против «Нью-Джерси» (5:1) Ковальчук забросил одну шайбу.

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Первой звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) он забросил две шайбы.

Второй звездой дня признан нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер.

В домашней игре против «Анахайма» (4:1) канадец забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

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