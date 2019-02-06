Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 6 февраля. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 6 февраля. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В гостевом матче против «Нью-Джерси» (5:1) Ковальчук забросил одну шайбу.
Первой звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) он забросил две шайбы.
Второй звездой дня признан нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер.
В домашней игре против «Анахайма» (4:1) канадец забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.