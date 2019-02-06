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12:32 (мск), источник: ТАСС

Родители Овечкина в открытом письме сыну заявили, что гордятся его игрой

ТАСС, 6 февраля. Родители российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина гордятся тем, как он играет в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Татьяна и Михаил Овечкины написали в открытом письме сыну, которое опубликовано на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2019

В ночь на среду в матче «Вашингтона» и «Ванкувера» нападающий набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех российских хоккеистов в регулярных чемпионатах заокеанской лиги.

«Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело», — написали Татьяна и Михаил Овечкины в письме.

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Родители отмечают, что хорошая командная игра важнее для Овечкина, чем установленный им рекорд. «Нас радует, что ты, Саша, всегда бьешься за ребят, стараешься сделать все, чтобы команда хорошо играла и побеждала. Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Федорова. Хотя это тоже очень приятно — обойти такого игрока», — говорится в письме.

Родители хоккеиста также пишут, что игра Овечкина всегда приносит радость всем болельщикам. «Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы сами это почувствовали в июне, мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале (Кубка Стэнли) победили “Вегас”. Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков», — отмечается в письме.

Овечкин перешел в «Вашингтон», за который выступает до сих пор, в 2005 году. В прошлом сезоне он впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли, а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

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