Родители Овечкина в открытом письме сыну заявили, что гордятся его игрой

Источник: AP 2019

В ночь на среду в матче «Вашингтона» и «Ванкувера» нападающий набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех российских хоккеистов в регулярных чемпионатах заокеанской лиги.

«Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело», — написали Татьяна и Михаил Овечкины в письме.

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Родители отмечают, что хорошая командная игра важнее для Овечкина, чем установленный им рекорд. «Нас радует, что ты, Саша, всегда бьешься за ребят, стараешься сделать все, чтобы команда хорошо играла и побеждала. Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Федорова. Хотя это тоже очень приятно — обойти такого игрока», — говорится в письме.

Родители хоккеиста также пишут, что игра Овечкина всегда приносит радость всем болельщикам. «Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы сами это почувствовали в июне, мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале (Кубка Стэнли) победили “Вегас”. Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков», — отмечается в письме.