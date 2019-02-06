Роман Ротенберг от лица ФХР поздравил Овечкина с новым рекордом
НОВОГОРСК (Московская область), 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Первый
НОВОГОРСК (Московская область), 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Первый
Форвард «Вашингтона» Овечкин во вторник сделал одну результативную передачу в победной встрече НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 33-летний нападающий набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя по данному показателю Сергея Федорова (1179), который уже завершил карьеру.
«От лица ФХР хотел бы поздравить Александра Овечкина с новым рекордом. Желаем ему удачи, побед, достигать новых вершин», — сказал Ротенберг журналистам.