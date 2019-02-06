Роман Ротенберг от лица ФХР поздравил Овечкина с новым рекордом

Форвард «Вашингтона» Овечкин во вторник сделал одну результативную передачу в победной встрече НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 33-летний нападающий набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя по данному показателю Сергея Федорова (1179), который уже завершил карьеру.