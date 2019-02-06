Третьяк: Вся хоккейная семья гордится Овечкиным, настоящим патриотом России

«Вся хоккейная семья гордится Александром Овечкиным, настоящим патриотом России. Всегда приезжает в сборную России, даже с трещиной приезжал. Он патриот, душа команды, он всегда сердцем болеет за команду. Радует, что он добился этого результата. Никак вратари с ним не могут справиться, так сильно он бросает, хотя все знают, откуда он бросит. Но у него клюшка как лук. Самое главное, что у него не пропал азарт», — сказал Третьяк журналистам.