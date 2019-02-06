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12:27 (мск), источник: Р-Спорт

Третьяк: Вся хоккейная семья гордится Овечкиным, настоящим патриотом России

НОВОГОРСК (Московская область), 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккейная семья гордится капитаном клуба НХЛ «Вашингтон» Александром Овечкиным, настоящим патриотом России, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Вашингтона» Овечкин во вторник сделал одну результативную передачу в победной встрече НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 33-летний нападающий набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя по данному показателю Сергея Федорова (1179), который уже завершил карьеру.

«Вся хоккейная семья гордится Александром Овечкиным, настоящим патриотом России. Всегда приезжает в сборную России, даже с трещиной приезжал. Он патриот, душа команды, он всегда сердцем болеет за команду. Радует, что он добился этого результата. Никак вратари с ним не могут справиться, так сильно он бросает, хотя все знают, откуда он бросит. Но у него клюшка как лук. Самое главное, что у него не пропал азарт», — сказал Третьяк журналистам.

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