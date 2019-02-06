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12:23 (мск), источник: Р-Спорт

Малкин: Овечкин выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает правильную психологию одной из причин результативной игры форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который стал рекордсменом среди российских хоккеистов по числу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ в истории лиги.

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Овечкин во вторник сделал одну результативную передачу в победной встрече НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 33-летний нападающий набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя по данному показателю Сергея Федорова (1179), который уже завершил карьеру.

«Часть успеха Овечкина — это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей. Набрать четыре очка с “Сан-Хосе”? Легко! Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология — когда у тебя мышцы расслаблены, то все получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже дает энергию и силы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов заявил, что гордится достижением Александра. «Быть первым среди россиян — это потрясающий рубеж. Я очень горд делить с ним одну раздевалку. Возможно, сейчас мы не до конца понимаем, какого масштаба это фигура. Но когда он постареет, мы, наверное, поймем, что он — довольно неплохой хоккеист», — отметил Кузнецов.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский заявил, что Овечкин — «легенда мирового хоккея не только современности, но и целой истории этого спорта». «Тысячи ребятишек по всему миру, играя во дворе, представляют себя Овечкиным. Были ребята, которые играли в эру (Сергея) Фёдорова, (Павла) Буре, (Вячеслава) Фетисова, (Евгения) Набокова, (Николая) Хабибулина. Сейчас мы играем в эру Овечкина», — сказал Бобровский.

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