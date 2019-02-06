Малкин: Овечкин выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей

Овечкин во вторник сделал одну результативную передачу в победной встрече НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 33-летний нападающий набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя по данному показателю Сергея Федорова (1179), который уже завершил карьеру.

«Часть успеха Овечкина — это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей. Набрать четыре очка с “Сан-Хосе”? Легко! Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология — когда у тебя мышцы расслаблены, то все получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже дает энергию и силы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов заявил, что гордится достижением Александра. «Быть первым среди россиян — это потрясающий рубеж. Я очень горд делить с ним одну раздевалку. Возможно, сейчас мы не до конца понимаем, какого масштаба это фигура. Но когда он постареет, мы, наверное, поймем, что он — довольно неплохой хоккеист», — отметил Кузнецов.