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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис установил рекорд НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. По ходу матча «Виннипег» дважды вёл в счёте, но оба раза не смог удержать преимущество.

Для главного тренера «Джетс» Пола Мориса эта игра стала 1500-й в НХЛ. Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» установил рекорд НХЛ, став самым молодым тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Морис провёл юбилейный матч в возрасте 52 лет.

В 55 лет рубежа в 1500 игр достигнул Барри Тротц, в 58 — Джоэль Кенневилль, в 60 — Эл Эрбур и Скотти Боумэн. Позже всех эту отметку преодолел Кен Хичкок — 66 лет.

Виннипег Джетс
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 206.02.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисПитер Дебур
Вратари
Коннор ХеллебайкМартин Джонс
1-й период
03:08Блэйк Уилер(Джош Моррисси, Джейкоб Трауба)
10:41Джейкоб Трауба
10:54Логан Кутюр(Джо Павелски, Кевин Лабанк)
16:12Тайлер Майерс
2-й период
20:52Матье Перро(Тайлер Майерс, Брэндон Танев)
28:13Эвандер Кейн
35:10Тимо Майер
3-й период
42:35Маркус Серенсен(Кевин Лабанк, Марк-Эдуард Власик)
47:56Томаш Хертл
51:51Матье Перро
51:51Тимо Майер
53:34Джейкоб Трауба
58:25Марк-Эдуард Власик
Овертайм
61:20Командный штраф
62:49Джо Павелски(Брент Бернс)
Лучшие игроки матча
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс), Блэйк Уилер (Виннипег Джетс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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