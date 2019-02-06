Самый дорогой американец в истории НХЛ. Он будет получать больше Овечкина и Малкина, но меньше Макдэвида

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник вечером отыскать в мире хоккеиста счастливее американца Остона Мэттьюса едва ли было возможно. Форвард заключил с «Торонто» новый пятилетний контракт, вступающий в силу со следующего сезона. Ежегодная зарплата в среднем составит 11,63 миллиона долларов. Больше в НХЛ только у суперзвезды «Эдмонтона» Коннора Макдэвида — 12,5 миллионов.

Более того, основную часть денег (54,5 миллиона, из них 30,4 в первые два года) Мэттьюс получит в качестве бонусов, выплачиваемых перед началом сезона. Отличная страховка на случай локаута. В следующем коллективном соглашении такие манипуляции с основной и бонусной частями, вероятно, сделают невозможным. Сейчас 21-летний форвард сорвал огромный куш.

Преимущества, приобретенные американцем от нынешней сделки, простираются дальше. По окончании только что подписанного контракта он может выйти на рынок свободных агентов в самом расцвете — в 26 лет. Вот тогда с «Торонто» или с кого-то еще можно стрясти миллионы по максимуму. Мэттьюс отличный игрок, настоящая звезда. Но поставить его в один ряд с Макдэвидом могут только самые сумасбродные фанаты «Мэйпл Ливз».

Еще добрый десяток игроков НХЛ как минимум не хуже, включая партнера по команде Джона Тавареса. Американец проводит третий сезон в НХЛ, но уже неоднократно пропускал большие отрезки времени из-за травм плеча. В его активе нет ни одной выигранной кубковой серии. Это в столь нежном возрасте вполне поправимо, но вот даст ли кто-то гарантию, что «Торонто» в ближайшем апреле в первом раунде не вылетит, например, от «Бостона»?

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В последние годы клубы НХЛ старались максимально привязать к себе своих молодых звезд, давая им максимально возможные по срокам соглашения после того, как истекали их контракты новичков. Достаточно назвать того же Макдэвида, его одноклубника Леона Драйзайтля, лидера «Баффало» Джека Айкела. Ранее тем же самым путем шли Александр Овечкин и Сидни Кросби.

С Мэттьюсом иная ситуация. Он был бы и рад подписать более длительное соглашение. Но для «Торонто» это самоубийство. В своем нынешнем виде сохранить команду очень сложно. Если давать американцу максимально возможный срок — восемь лет, то надо и зарплату выписывать побольше, что еще больше связывает руки руководству. Предлагать же нападающему «мостик» на два-три года в текущих реалиях почти нереально.

Во-первых, игрок не обрадуется. Во-вторых, появиться шанс, что клуб со стороны выкатит предложение поинтереснее, которое придется повторять, чтобы сохранить звезду. Но условия будет диктовать сторона хоккеиста. Главный заокеанский журналист-инсайдер Боб Маккензи сделал предположение, что уже к ближайшему межсезонье игроки, которые становятся ограниченно свободными агентами после истечения первых контрактов, будут брать пример с Мэттьюса. То есть, напирать на увеличение бонусной части и уменьшение продолжительности соглашения.

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас находится в сложных условиях. Он и так натерпелся во время эпопеи с шведом Вильямом Нюландером, счастливо разрешившейся за пять минут до дедлайна 1 декабря. В этой связи Дубас не может ждать. Им сделана ставка на победу «здесь и сейчас». Впереди сложнейшая задача уломать на зарплату меньше 10 миллионов в год еще одну звезду Митчелла Марнера. Его окружение, по словам все того же Маккензи, рассчитывает на деньги уровня Мэттьюса.

Один в один повторяется ситуация с «Чикаго», удержавшего костяк длинными контрактами на большие деньги. Это привело к проблемам из-за того, что состав оказался несбалансированным. Разница с «Торонто» одна — звезды «Блэкхокс» к моменту заключения новых соглашений завоевали пару Кубков Стэнли.

«Мэйпл Ливз» и сейчас не выглядят идеальной командой как по составу, так и по игре. Почти наверняка Дубасу придется крутиться белкой в колесе каждое лето, чтобы окружить звезд подходящей свитой. Предположительно, в следующем сезоне потолок вырастет до 83 миллионов, но уже 71 забит. Остаются неподписанными Марнер, Андреас Юнссон и Каспери Капанен.

Двое последних — фигуры не самые значимые, но должен же кто-то играть в третьем звене? Уже очевидно, что по окончании сезона уйдет защитник Джейк Гардинер. Его много критикуют, часто заслуженно. Но это состоявшийся игрок, долгое время выступавший в команде и пользующийся доверием главного тренера Майка Бэбкока.