«Вали в Россию»: Ковальчука освистали в НХЛ
Российский
Российский
35-летний российский нападающий Илья Ковальчук неожиданно стал одним из главных действующих лиц последней недели в Национальной хоккейной лиге.
Неожиданно, потому что вместе со своим клубом — «Лос-Анджелес Кингз» — пребывает на дне турнирной таблице Западной конференции, не имея никаких шансов на попадание в
Как сообщает издание, генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк уже изучает ситуацию с контрактом игрока на предмет возможных вариантов обмена и в ближайшее время встретится с агентом хоккеиста.
У Ковальчука заключен с «Лос-Анджелесом» трехлетний договор на $6,25 млн в год, и для его перехода в другой клуб должны сложиться несколько факторов.
Сам хоккеист заинтересован в обмене с целью побороться за Кубок Стэнли. Он и в
Форвард такого опыта и класса, с умением играть в большинстве как у борта, так и на позиции защитника на синей линии, обладающий совершенно убойным броском, может пригодиться в
Чтобы трейд состоялся, необходимо согласие «королей» взять на себя обязательство по выплате части зарплаты игрока, чтобы она осталась в их платежной ведомости, и тогда соглашение россиянина уместится под «потолком» у контендеров.
Правда, переживать Илье по поводу сговорчивости клубного руководства особенно не стоит. Время собранной в
Лидеры, принесшие «королям» два Кубка Стэнли, постарели и уже «не вывозят», по крайней мере вместе. В сложившихся обстоятельствах, менеджмент готовит масштабную перестройку, для чего пригодятся высокие выборы на грядущем драфте.
Именно пик в первом (скорее всего) или хотя бы втором (вряд ли) раунде станет достойной компенсацией за удержание части гонорара хоккеиста в ведомости «Кингз». Для соискателей Кубка Стэнли прямо сейчас такая цена тоже не будет критичной — профит от добавления в команду необходимого мастера потенциально выше.
Вопрос только в том, кто конкретно выйдет на «Кингз» с предложением об обмене нападающего? Кажется, что заинтересованными в его услугах могут быть команды Восточной конференции.
На Западе хоккей всегда был более вязким, силовым и интенсивным, что для не молодеющего и несколько ленивого при игре в обороне Ильи не лучший вариант, в то время как на Востоке он играл долго и успешно.
Самыми вероятными вариантами для трудоустройства игрока видятся клубы с так называемым «российским лобби», коих у Атлантики хватает. Тут и «Тампа-Бэй Лайтнинг», и «Питтсбург Пингвинз», и «Вашингтон Кэпиталз», и «Коламбус Блю Джекетс».
Впрочем, последние два стоит сразу отмести. У «столичных» нет места под «потолком» зарплат, а «голубые мундиры» так нахлебались в этом году историей с отказывающимися продлевать контракты Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, что вряд ли посмотрят на еще одного россиянина сейчас.
«Тампе» Ковальчук, скорее всего, просто не нужен, поскольку команда работает, словно часы, и это касается в том числе и ее бригад большинства.
«Питтсбург» — другое дело. «Пингвины» очень нестабильны, а постоянное курсирование Евгения Малкина между составом и лазаретом добавляет проблем их игре в атаке и спецбригадам. Решится ли Джим Рутерфорд на обмен с участием Кови? «Пенс» всегда в последние годы являются активным игроком на рынке и уже зимой провели несколько обменов.
Также применительно к возможному трейду Ковальчука стоит присмотреться к здорово выступающим, но мало забивающим, а также имеющим просто прорву свободных денег «Айлендерс» и всегда готовому усилить состав мастеровитым и опытным хоккеистом «Бостону».
Еще одним моментом, поставившим Ковальчука в центр внимания лиги, стал недавний выездной матч с «Нью-Джерси». Именно за «Девилз» россиянин выступал до отъезда в Континентальную хоккейную лигу.
Чтобы провернуть эту операцию, подписавший два года назад 15-летний контракт форвард, объявил о завершении карьеры в НХЛ, что избавило «Девилз» от выплат по соглашению, но навесило штраф на их платежку, сократив возможность подписывать игроков.
Хотя тогда Ковальчук провернул все в тандеме с генменеджером Лу Ламорелло, поступок нападающего вызвал крайне негативную реакцию у фанбазы клуба.
Правда, самому хоккеисту это совсем не помешало. Ковальчук вместе с командой провел отличный матч (5:1) и к тому же забросил последнюю шайбу в нем, ставшую для него одиннадцатой в сезоне.
После игры Илья с улыбкой заявил журналистам, что лучше всего на негатив отвечать игрой, и с ним в этом трудно поспорить. Если обмен на Восток в ближайшие дни состоится, отвечать игрой болельщикам «Нью-Джерси» форвард сможет куда чаще, чем раз в год.
Александр Седов
|Джон Хайнс
|Уилли Дежарден
|Кейт Кинкейд
|Джек Кэмпбелл
|06:21
|Адриан Кемпе(Карл Хагелин)
|14:59
|Кайл Клиффорд
|20:13
|Дерек Форборт
|23:31
|Павел Заха(Йеспер Братт, Дрю Стэффорд)
|34:02
|Блейк Коулман
|37:06
|Остин Вагнер
|37:32
|Дэймон Сиверсон
|38:39
|Кайл Палмиери
|40:32
|Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Дрю Даути)
|41:07
|Тайлер Тоффоли(Майкл Амадио, Брендан Лейпсик)
|41:52
|Дион Фанеф(Анже Копитар)
|43:27
|Брендан Лейпсик
|45:27
|Мирко Мюллер
|45:27
|Дастин Браун
|52:05
|Дион Фанеф
|57:36
|Илья Ковальчук(Анже Копитар)
|60:00
|Карл Хагелин
Тайлер Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0