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13:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Вали в Россию»: Ковальчука освистали в НХЛ

Российский нападающий-ветеран Илья Ковальчук, вернувшийся в НХЛ прошлым летом и подписавший трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» может отказаться от пункта в соглашении о запрете на обмен и поучаствовать в трейде перед дедлайном. Тем временем хоккеиста освистали на аренде «Нью-Джерси», за который он выступал перед отъездом в КХЛ.

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Источник: Reuters

Ньюсмейкер Ковальчук

35-летний российский нападающий Илья Ковальчук неожиданно стал одним из главных действующих лиц последней недели в Национальной хоккейной лиге.

Неожиданно, потому что вместе со своим клубом — «Лос-Анджелес Кингз» — пребывает на дне турнирной таблице Западной конференции, не имея никаких шансов на попадание в плей-офф.

Впрочем, как сообщает The Fourth Period, в отличие от «королей», их российский нападающий в Кубке Стэнли-2019 сыграть очень даже может. Для этого он откажется от пункта о полном запрете на обмен в его соглашении с калифорнийским клубом.

Как сообщает издание, генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк уже изучает ситуацию с контрактом игрока на предмет возможных вариантов обмена и в ближайшее время встретится с агентом хоккеиста.

Тяжелый контракт

У Ковальчука заключен с «Лос-Анджелесом» трехлетний договор на $6,25 млн в год, и для его перехода в другой клуб должны сложиться несколько факторов.

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Сам хоккеист заинтересован в обмене с целью побороться за Кубок Стэнли. Он и в НХЛ-то возвращался, чтобы закрыть этот пробел в своей биографии и войти в Тройной золотой клуб обладателей золотых медалей Олимпийских Игр, чемпионатов мира, а также перстней за победу в Кубке Стэнли.

Форвард такого опыта и класса, с умением играть в большинстве как у борта, так и на позиции защитника на синей линии, обладающий совершенно убойным броском, может пригодиться в плей-офф многим командам, однако контракт Кови является определенным препятствием для его обмена.

Чтобы трейд состоялся, необходимо согласие «королей» взять на себя обязательство по выплате части зарплаты игрока, чтобы она осталась в их платежной ведомости, и тогда соглашение россиянина уместится под «потолком» у контендеров.

Куда податься

Правда, переживать Илье по поводу сговорчивости клубного руководства особенно не стоит. Время собранной в Лос-Анджелесе команды, очевидно, прошло, и клубу необходима перестройка.

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Лидеры, принесшие «королям» два Кубка Стэнли, постарели и уже «не вывозят», по крайней мере вместе. В сложившихся обстоятельствах, менеджмент готовит масштабную перестройку, для чего пригодятся высокие выборы на грядущем драфте.

Именно пик в первом (скорее всего) или хотя бы втором (вряд ли) раунде станет достойной компенсацией за удержание части гонорара хоккеиста в ведомости «Кингз». Для соискателей Кубка Стэнли прямо сейчас такая цена тоже не будет критичной — профит от добавления в команду необходимого мастера потенциально выше.

Вопрос только в том, кто конкретно выйдет на «Кингз» с предложением об обмене нападающего? Кажется, что заинтересованными в его услугах могут быть команды Восточной конференции.

На Западе хоккей всегда был более вязким, силовым и интенсивным, что для не молодеющего и несколько ленивого при игре в обороне Ильи не лучший вариант, в то время как на Востоке он играл долго и успешно.

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Самыми вероятными вариантами для трудоустройства игрока видятся клубы с так называемым «российским лобби», коих у Атлантики хватает. Тут и «Тампа-Бэй Лайтнинг», и «Питтсбург Пингвинз», и «Вашингтон Кэпиталз», и «Коламбус Блю Джекетс».

Впрочем, последние два стоит сразу отмести. У «столичных» нет места под «потолком» зарплат, а «голубые мундиры» так нахлебались в этом году историей с отказывающимися продлевать контракты Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, что вряд ли посмотрят на еще одного россиянина сейчас.

«Тампе» Ковальчук, скорее всего, просто не нужен, поскольку команда работает, словно часы, и это касается в том числе и ее бригад большинства.

«Питтсбург» — другое дело. «Пингвины» очень нестабильны, а постоянное курсирование Евгения Малкина между составом и лазаретом добавляет проблем их игре в атаке и спецбригадам. Решится ли Джим Рутерфорд на обмен с участием Кови? «Пенс» всегда в последние годы являются активным игроком на рынке и уже зимой провели несколько обменов.

Также применительно к возможному трейду Ковальчука стоит присмотреться к здорово выступающим, но мало забивающим, а также имеющим просто прорву свободных денег «Айлендерс» и всегда готовому усилить состав мастеровитым и опытным хоккеистом «Бостону».

Свист и гол

Еще одним моментом, поставившим Ковальчука в центр внимания лиги, стал недавний выездной матч с «Нью-Джерси». Именно за «Девилз» россиянин выступал до отъезда в Континентальную хоккейную лигу.

Чтобы провернуть эту операцию, подписавший два года назад 15-летний контракт форвард, объявил о завершении карьеры в НХЛ, что избавило «Девилз» от выплат по соглашению, но навесило штраф на их платежку, сократив возможность подписывать игроков.

Хотя тогда Ковальчук провернул все в тандеме с генменеджером Лу Ламорелло, поступок нападающего вызвал крайне негативную реакцию у фанбазы клуба.

С тех пор Кови в Ньюарке не любят и продемонстрировали это во время недавнего матча. Россиянину были посвящены оскорбительные плакаты, а каждая его встреча с шайбой сопровождалась свистом и недовольным «бу-у-у». Илье даже предложили «валить обратно в свою Россию».
Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, самому хоккеисту это совсем не помешало. Ковальчук вместе с командой провел отличный матч (5:1) и к тому же забросил последнюю шайбу в нем, ставшую для него одиннадцатой в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры Илья с улыбкой заявил журналистам, что лучше всего на негатив отвечать игрой, и с ним в этом трудно поспорить. Если обмен на Восток в ближайшие дни состоится, отвечать игрой болельщикам «Нью-Джерси» форвард сможет куда чаще, чем раз в год.

Александр Седов

Нью-Джерси Дэвилз
1:5
0:1, 1:0, 0:4
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 206.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center, 14508 зрителей
Главные тренеры
Джон ХайнсУилли Дежарден
Вратари
Кейт КинкейдДжек Кэмпбелл
1-й период
06:21Адриан Кемпе(Карл Хагелин)
14:59Кайл Клиффорд
2-й период
20:13Дерек Форборт
23:31Павел Заха(Йеспер Братт, Дрю Стэффорд)
34:02Блейк Коулман
37:06Остин Вагнер
37:32Дэймон Сиверсон
38:39Кайл Палмиери
3-й период
40:32Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Дрю Даути)
41:07Тайлер Тоффоли(Майкл Амадио, Брендан Лейпсик)
41:52Дион Фанеф(Анже Копитар)
43:27Брендан Лейпсик
45:27Мирко Мюллер
45:27Дастин Браун
52:05Дион Фанеф
57:36Илья Ковальчук(Анже Копитар)
Овертайм
60:00Карл Хагелин
Лучшие игроки матча
Тайлер Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
8Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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