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09:34 (мск), источник: ТАСС

Два очка Овечкина и три балла Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

ТАСС, 8 февраля. «Вашингтон» оказался сильнее «Колорадо» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отдал две результативные передачи, Евгений Кузнецов записал на своей счет две шайбы и голевой пас.

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Источник: AP 2019

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Андре Бураковски (7-я минута), Кузнецов (29, 65 ОТ) и Мэтт Нисканен (41). У «Колорадо» голами отметились Нэйтан Маккиннон (21), Микко Рантанен (46) и Колин Уилсон (58). На счету Кузнецова теперь 48 (12 шайб + 36 передач) очков. У Овечкина 60 (37+23) баллов за результативность.

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В матче приняли участие российские защитники Дмитрий Орлов («Вашингтон») и Никита Задоров («Колорадо»), которые результативными действиями не отметились. Голкипер Семен Варламов сделал 38 сейвов. Первой звездой встречи был признан Кузнецов (2+1). Второй звездой стал Нисканен (1+1), третьей — Рантанен (1+0).

«Вашингтон» в следующем матче 10 февраля сыграет дома с «Флоридой». «Колорадо» днем ранее на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 54 матчах. «Колорадо» идет 10-м в Западной конференции, имея в активе 53 очка в 53 встречах.

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В параллельной игре «Флорида» дома оказалась сильнее «Питтсбурга» в овертайме со счетом 3:2. Одну из шайб хозяев забросил нападающий Евгений Дадонов, для которого она стала 19-й в сезоне.

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Также в овертайме «Тампа» на своей площадке уступила «Сент-Луису» (0:1). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 38 бросков и был признан лучшим игроком матча, на счету нападающего гостей Владимира Тарасенко одна голевая передача.

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Баффало» — «Каролина» — 5:6 ОТ;.

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«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 ОТ;.

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«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б;.

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«Детройт» — «Вегас» — 3:4;.

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«Монреаль» — «Виннипег» — 5:2;.

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«Оттава» — «Анахайм» — 4:0;.

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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:4;.

«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 ОТ;.

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«Чикаго» — «Ванкувер» — 4:3.

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