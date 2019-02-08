Два очка Овечкина и три балла Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Андре Бураковски (7-я минута), Кузнецов (29, 65 ОТ) и Мэтт Нисканен (41). У «Колорадо» голами отметились Нэйтан Маккиннон (21), Микко Рантанен (46) и Колин Уилсон (58). На счету Кузнецова теперь 48 (12 шайб + 36 передач) очков. У Овечкина 60 (37+23) баллов за результативность.
В матче приняли участие российские защитники Дмитрий Орлов («Вашингтон») и Никита Задоров («Колорадо»), которые результативными действиями не отметились. Голкипер Семен Варламов сделал 38 сейвов. Первой звездой встречи был признан Кузнецов (2+1). Второй звездой стал Нисканен (1+1), третьей — Рантанен (1+0).
«Вашингтон» в следующем матче 10 февраля сыграет дома с «Флоридой». «Колорадо» днем ранее на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 54 матчах. «Колорадо» идет 10-м в Западной конференции, имея в активе 53 очка в 53 встречах.
В параллельной игре «Флорида» дома оказалась сильнее «Питтсбурга» в овертайме со счетом 3:2. Одну из шайб хозяев забросил нападающий Евгений Дадонов, для которого она стала 19-й в сезоне.
Также в овертайме «Тампа» на своей площадке уступила «Сент-Луису» (0:1). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 38 бросков и был признан лучшим игроком матча, на счету нападающего гостей Владимира Тарасенко одна голевая передача.
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Баффало» — «Каролина» — 5:6 ОТ;.
«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 ОТ;.
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б;.
«Детройт» — «Вегас» — 3:4;.
«Монреаль» — «Виннипег» — 5:2;.
«Оттава» — «Анахайм» — 4:0;.
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:4;.
«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 ОТ;.
«Чикаго» — «Ванкувер» — 4:3.