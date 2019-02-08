Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 4:3. 26-летний Кузнецов отдал результативную передачу и забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. На счету форварда 48 очков (12 шайб + 36 передач) в 48 матчах в текущем сезоне.

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Второй звездой дня признан канадский нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн. В матче с «Виннипегом» (5:2) Друэн забросил две шайбы и отдал два голевых паса. В 55 матчах текущего сезона канадец набрал 46 (17+29) очков.