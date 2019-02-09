Текущие события
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия
Чехия
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс0
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. Европа
17:30
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
08:14 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

ТАСС, 9 февраля. «Каролина» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил одну из шайб своей команды.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей голами отметились Уоррен Фогель (47-я минута), Свечников (59) и Брок Макгинн (60). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Фогель (1+0), третьей — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (30 сейвов).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

18-летний Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне. В текущем регулярном чемпионате на его счету 26 (14 голов + 12 передач) очков в 55 матчах.

«Каролина» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка в 55 играх. «Рейнджерс» располагается на 12-й строчке с 54 очками в 54 матчах. В следующей встрече «Каролина» 10 февраля сыграет в гостях с «Нью-Джерси». «Рейнджерс» на следующий день примет «Торонто».

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Рейнджерс
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннРод Бриндамор
Вратари
Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)Петр Мразек
1-й период
08:16Райан Стром
08:16Саку Мяеналанен
13:34Винни Леттьери
17:15Джимми Веси
2-й период
39:11Теуво Терявяйнен
3-й период
46:43Уоррен Фегеле(Саку Мяеналанен, Грег Маккег)
54:20Джейкоб Славин
58:45Андрей Свечников(Брок Макгинн, Бретт Песке)
59:31Брок Макгинн(Бретт Песке)
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Он окрылил «Валенсию»: Дениса Черышева хвалят в Испании
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ
Немки выиграли эстафету на КМ по биатлону, россиянки - 10-е
Российские конькобежцы завоевали четыре медали во второй день ЧМ
«СЭ»: Бундеслига — самый скучный топ-чемпионат в Европе
Полузащитник ЦСКА попал в сферу интересов «Галатасарая»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь