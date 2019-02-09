Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

В составе победителей голами отметились Уоррен Фогель (47-я минута), Свечников (59) и Брок Макгинн (60). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Фогель (1+0), третьей — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (30 сейвов).