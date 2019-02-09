Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

В составе победителей голами отметились Уоррен Фогель (47-я минута), Свечников (59) и Брок Макгинн (60). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Фогель (1+0), третьей — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (30 сейвов).
18-летний Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне. В текущем регулярном чемпионате на его счету 26 (14 голов + 12 передач) очков в 55 матчах.
«Каролина» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка в 55 играх. «Рейнджерс» располагается на 12-й строчке с 54 очками в 54 матчах. В следующей встрече «Каролина» 10 февраля сыграет в гостях с «Нью-Джерси». «Рейнджерс» на следующий день примет «Торонто».