Овечкин рассказал о вражде с Кросби
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин заявил, что между ним и Кросби существует постоянная вражда, возникшая
Форвард добавил, что за 14 лет (россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года — прим. «Ленты.ру») они провели большое количество матчей друг против друга, и между ними возникло уважение. Однако, когда хоккеисты выходят на лед, уважение проходит.
В прошлом сезоне Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. На счету Кросби три титула, выигранные в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017).