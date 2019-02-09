Овечкин рассказал о вражде с Кросби

Источник: AP 2019

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Овечкин заявил, что между ним и Кросби существует постоянная вражда, возникшая из-за того, что они выступают в противоборствующих клубах. Он отметил, что напряжение нагнетают фанаты и пресса. «Когда ты приезжаешь сюда и видишь весь этот ажиотаж, тебя начинает колотить, ты начинаешь настраиваться по-другому», — сказал россиянин.

Форвард добавил, что за 14 лет (россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года — прим. «Ленты.ру») они провели большое количество матчей друг против друга, и между ними возникло уважение. Однако, когда хоккеисты выходят на лед, уважение проходит.