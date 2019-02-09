Два клуба НХЛ оказались «в шоке» от требований за российского нападающего

Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал изданию, что многие клубы лиги разочарованы высокими ценами на форвардов. «Нэшвилл» и «Бостон» действительно проявляли заинтересованность в Панарине, однако их отпугнул ценник, который на него повесил «Коламбус». В то же время ЛеБрюн отметил, что в ближайшие две недели стоимость игроков, в том числе Панарина, должна снизиться.