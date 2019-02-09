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19:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Два клуба НХЛ оказались «в шоке» от требований за российского нападающего

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» и «Бостон Брюинс» были в шоке, когда узнали, сколько «Коламбус Блю Джэкетс» хочет за российского нападающего Артемия Панарина. Об этом сообщает TSN.

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Источник: AP 2019
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Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал изданию, что многие клубы лиги разочарованы высокими ценами на форвардов. «Нэшвилл» и «Бостон» действительно проявляли заинтересованность в Панарине, однако их отпугнул ценник, который на него повесил «Коламбус». В то же время ЛеБрюн отметил, что в ближайшие две недели стоимость игроков, в том числе Панарина, должна снизиться.

Российский форвард станет свободным агентом в июле 2019 года, если не продлит контракт с «Коламбусом». Ранее он проявлял желание покинуть свой нынешний клуб, за который спортсмен выступает второй сезон. До этого он играл за «Чикаго Блэкхоукс».

В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в клубе. Хоккеист это предложение отверг.

НХЛ 2018-2019Неделя 20, 10.02.2019, 6:00

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