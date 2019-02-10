Александр Овечкин: Когда ты номер один за всю историю — это очень прилично

— Вообще, я люблю все виды спорта. И футбол, потому что когда ты растёшь во дворе, во что играть? В салки, догонялки, футбол, баскетбол и теннис, — заявил Овечкин в интервью русскоязычной пресс-службе НХЛ. — Но хоккей мне сразу лёг на душу. Было тяжело. У родителей особо не было времени возить меня на тренировки, но как-то справлялись. Играли и в подъездах, и в квартирах. Хоккей у нас был на первом месте. Кто-то представлял себя вратарём, кто-то — нападающим, кто-то — защитником. Постепенно любовь переросла в дальнейшее развитие. В 15−16 лет начинаешь понимать, что надо либо дальше заниматься спортом, либо идти учиться, искать другую работу.